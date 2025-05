Daniella Navarro habla sobre la final de “La Casa de los Famosos All-Stars”

A solo unos días de conocer al gran ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars“, la ex participante Daniella Navarro ha decidido compartir su opinión sobre los finalistas y el próximo desenlace del reconocido reality. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una dinámica de preguntas y respuestas que realizó por medio de su cuenta de Instagram, la actriz se pronunció sobre la reciente eliminación de Alfredo Adame y respondió a los cuestionamientos sobre si las personalidades finalistas son de su agrado.

“Estoy enfocada en mi Velvet y mi Clarita Hernández, pero para los que me preguntan… Me gustaban los 3 para la final (Caramelo, Luca y Alfredo); aunque no comparto muchas acciones de algunos, pero sin duda alguna para mí los 3 merecían esa final“, contó a sus seguidores.

Asimismo, la famosa que pronto volverá a la pantalla chica dentro de la serie “Velvet: El nuevo imperio” se dio el tiempo de aplaudir el trabajo que Adame realizó durante la temporada, pues mostró una faceta completamente diferente de sí mismo.

“Alfredo me gustó su control de ese mal carácter que lo caracteriza, él es ganador porque le ganó a sus propios demonios y pues sí, para mí, aunque no era mi gallo, sí era mi top 5. Así que Alfredo para mí un aplauso“, complementó.

Daniella Navarro finalizó su intervención haciendo un llamado al público a no engancharse con la narrativa que se cuenta dentro de dicha producción, ni mucho menos ser partícipes de bullying en contra de otros participantes.

“No existe gente mala en ese show. Es un juego, todos son seres humanos con sus aciertos y desaciertos pero con familia y gente que los ama. Dejen de ofender“, expresó contundente.

