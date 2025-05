Shanik Berman, exhabitante de ‘LCDLF’, confiesa que se quitó los implantes de seno

La periodista mexicana Shanik Berman, quien formó parte de ‘La Casa de los Famosos México 2’, sorprendió a Juan José Origel durante un reciente encuentro que tuvieron en el programa ‘Con Permiso’, luego de que él notara que su compañera tenía menos busto de lo habitual.

Tras lo anterior él le dijo directamente: “Te veo menos busto”, a lo que ella, con esa sinceridad que tanto la caracteriza, le confesó que había tomado la determinación de quitarse los implantes. “Es que me las quité. No te las puedo enseñar, pero me las quité”.

A continuación Pepillo, como también se le conoce al periodista, le preguntó los motivos de su decisión, a lo que ella contestó que se había debido a que ya no tenían forma, pues eran tan grandes que comenzaban en el cuello y terminaban en el ombligo.

“Las tenía muy grandes. Yo tenía un busto como para amamantar a todo el pueblo. Eran grandes y, a parte, eran como pecho paloma. Me empezaba aquí el busto y luego se pegaba con la panza. Entonces ya no sabías qué era“, detalló sobre los motivos que la llevaron a quitarse sus implantes.

Antes de dar por terminado el tema confesó que ya no tenía tanto dinero, pues la explantación le salió algo cara, aunque no reveló la cifra que desembolsó para su cambio de imagen.

Shanik ingresó en el mes de abril al quirófano, sin embargo, fue hasta ahora que habló abiertamente del tema y se mostró ya sin fijas, ni vendas.

Shanik, quien tiene 66 años, se sumó así a las celebridades que por cuestiones estéticas o de salud decidieron quitarse los implantes como sucedió en el pasado con Bárbara Bermudo, Andrea Legarreta y Michelle Renaud y más recientemente con Carolina Sandoval, quien se redujo el busto porque ya no iba acorde a su complexión actual.

Sigue leyendo: