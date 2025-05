Carolina Sandoval aparece por primera vez en escote tras su cambio de implantes

La presentadora venezolana Carolina Sandoval, de 51 años y quien también es conocida como ‘La Venenosa’, compartió en horas recientes un video en el que muestra por primera vez su escote tras la reducción y cambio de implantes a la que se sometió hace unas semanas tras 17 años con sus antiguos implantes.

En el material, que publicó a través de su cuenta de Instagram, la mamá de Bárbara Camila y de Amalia Victoria se dejó ver luciendo un brasiere deportivo, con lo que le permitió a sus seguidores ver cómo luce tras la intervención a la que se sometió en la ciudad de Miami.

“Antes era 36D ¿Ahora qué talla soy?”, le preguntó la panelista de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ a sus fans en la zona de comentarios.

La también influencer detalló que hasta el momento desconoce su talla actual y descartó, de manera categórica, que su cambio de imagen se deba a su divorcio o a una posible depresión, sino que simplemente se debió a algo que debía hacer.

“Para todas las personas que me han visto cambiar en los últimos tiempos, les quiero decir algo: Ni se debió a la separación, ni se debió a depresión, ni a tristeza, gracias a Dios. No sé qué talla soy. Sé que este brasiere es talla M. Todavía no puedo levantar los brazos, ya empecé a manejar, pero todavía me abren las puertas, no levanto peso”, inició diciendo Carolina en su video.

A continuación habló de los cambios que ha sufrido su físico a través de los años, en donde pasó de ser alguien muy delgada a ser una mujer voluptuosa y a lucir ahora una imagen más estilizada.

“Me siento más saludable, me siento como que este era el cuerpo que a mi estatura le queda mejor. Yo creo que cuando uno asimila qué es lo que te hace sentir mejor, es como algo mágico, algo milagroso. Me dejaron de doler las rodillas, estoy loca por hacer ejercicio”, se sinceró Carolina Sandoval sobre su nuevo yo, al asegurar que nunca le ha preocupado si tiene o no tiene la figura de infarto.

En otro fragmento de su video detalló que por el momento no está buscando pareja tras su mediática separación de Nick Hernández y que por ahora solo piensa en gozar la vida. “Yo creo que soy talla seguridad, soy talla mujer 4×4, soy talla resiliente, soy talla lo que Dios me mandó. Ahora soy mejor para mí. Yo creo que soy talla 34, no sé si B o C. Me siento espectacular, me siento súper bien”, dijo enfática sobre lo que ella es como mujer y sobre su nuevo yo.

En una publicación posterior hizo especial énfasis en la importancia de aprender a amarse a una misma y no esperar la aceptación o en agradarle a alguien más.

“Enamórate tanto de ti que parezcas egoísta … no dejes que nada ni nadie te haga sentir que no mereces lo mejor de este mundo … recuerda que el tiempo pasa muy rápido y el amor salvará este mundo , pero el amor de tu vida eres tú”, compartió Carolina en su publicación.

