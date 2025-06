Feliz y soltera: Jennifer Lopez reveló que no está buscando pareja

Jennifer Lopez está feliz siendo soltera. Así lo confesó la propia cantante, quien este año oficializó su divorcio de Ben Affleck tras dos años de matrimonio.

En declaraciones a Access Hollywood, tras su presentación en los American Music Awards, JLo aseguró que en este momento no está interesada en buscar pareja.

“Chica, no estoy buscando a ningún hombre. Estoy feliz ahora. No quiero arruinarlo, ¿ok?”, respondió la cantante al ser cuestionada sobre si estaba buscando pareja tras su divorcio.

JLo compartió un fragmento del clip en su cuenta de Instagram y lo acompañó con la icónica frase de Céline Dion: “I do it for mah-self…”, escribió.

El lunes de esta semana, JLo regresó a los American Music Awards para impactar. La cantante fue la presentadora de esta edición de los premios y ofreció un sorprendente show de apertura.

¿Cómo fue el show de JLo en los AMAs?

Vestida con un traje futurista con transparencias y brillantes en todo el cuerpo que simulaban ser circuitos eléctricos y un casco parecido al de un astronauta, JLo apareció sobre el escenario junto a un gran cuerpo de baile que la ayudó a ofrecer un gran espectáculo.

A diferencia de otros shows, la artista de 55 años no cantó. JLo sorprendió al ofrecer un show cargado de coreografías elaboradas y muchas acrobacias.

La también actriz bailó un popurrí de temas exitosos de artistas como Bruno Mars, Billie Eilish, Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar, entre muchos otros.

Uno de los momentos del show de JLo que más sorprendió a los espectadores fue la ronda de besos que les dio a algunos de sus bailarines.

Este año, Jennifer Lopez regresó como presentadora de los American Music Awards por segunda ocasión, la primera fue en 2015.

La edición 51° de los premios que reconocen lo mejor de la industria musical estadounidense se celebró el lunes en el Fontainebleau de Las Vegas.

