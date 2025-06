Entrenador cree que Crawford puede superar a Canelo, pero no noquearlo

El entrenador Greg Hackett cree que Terence Crawford puede superar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en puntos, pero no por la vía del nocaut el próximo 13 de septiembre cuando disputen el campeonato indiscutido de las 168 libras.

En una entrevista con YSM Sports Media, Hackett explicó que, aunque Crawford tiene una fuerte pegada, Canelo Álvarez no va a dejar que esto suceda, pero predice que Bud brindará una actuación magistral.

“Canelo Álvarez es de esos que hay que matar. No digo que Crawford no tenga el poder para matarlo, pero para hacerlo, hay que tener munición ilimitada. En la época de los 15 asaltos, sí, porque Bud es un peleador de 15 asaltos. Pero en la época de los 12 asaltos, no. Canelo no va a dejar que lo mates. No es el tipo de toro que se va a despedir así. Es uno de esos toros que se guarda en el establo. Ha destrozado a mucha gente. Quizás puedas superarlo, pero ¿noquearlo? No”, dijo.

“Sé que (Crawford) pega fuerte, pero no sé si es un golpe tremendo. Crawford tendría que estar peleando a un ritmo casi incontrolable. Pero lo que debemos recordar de Bud es que no es un niño. Si Bud tuviera 28 o 29 años, podría pensar: ‘Oh, mi**da, tal vez’. Pero tiene más de 30. Ahí es donde se equilibra la situación, y por eso digo que no veremos una detención, pero sí una de esas actuaciones magistrales (de Crawford). Lo veo, pero no veo un nocaut”, agregó.

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez defenderá su campeonato indiscutido de 168 libras contra Terence Crawford. Crédito: Moises Castillo | AP

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

