NHMA 2025: Un llamado nacional para cerrar la brecha lingüística en la medicina

La falta de profesionales médicos que hablen español representa una de las brechas más graves ?y menos abordadas? en el sistema de salud de Estados Unidos. Esta desconexión entre pacientes hispanos y proveedores impacta directamente en la seguridad, calidad y equidad de la atención médica. En respuesta, la National Hispanic Medical Association (NHMA) reunirá del 5 al 7 de junio de 2025 en Anaheim, California, a líderes nacionales en salud, educación y política pública para enfrentar esta crisis estructural con soluciones concretas.

Una realidad que no se puede ignorar

En 2024, más de 1.9 millones de pacientes en California solicitaron atención médica en español. Otros 400,000 prefirieron ser atendidos en otro idioma distinto al inglés, según datos del California Health Care Access and Information (HCAI).

Pese a que los hispanos representan el 19 % de la población estadounidense, y más de 42 millones hablan español en casa, solo el 6 % de los médicos se identifican como latinos, y menos del 2 % de los médicos no latinos hablan español.

Esta desconexión tiene consecuencias clínicas: diagnósticos erróneos, tratamientos tardíos y barreras para comprender y seguir indicaciones médicas. Estudios demuestran que la concordancia lingüística mejora los resultados de salud, reduce errores y fortalece la relación médico-paciente.

California: un reflejo nacional

Con el 44 % de los hogares californianos hablando un idioma distinto al inglés, y más de 7 millones de personas con dominio limitado del idioma, la desconexión entre pacientes y médicos es más evidente que nunca. Aunque el 39 % de los californianos se identifican como latinos, solo el 14 % de los estudiantes de medicina y el 6 % de los médicos lo son.

Este desbalance no solo obstaculiza el acceso al cuidado médico: alimenta una inequidad estructural que impacta directamente en la calidad de vida de millones de personas.

La Conferencia NHMA 2025: un punto de inflexión nacional

Del 5 al 7 de junio, la NHMA organizará su conferencia anual bajo el lema “Cambiando el Panorama de la Salud Hispana”, un evento que reunirá a más de 500 profesionales de todo el país, e incluirá la participación del exsecretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra así como la doctora Diana Ramos, cirujana general de California y destacada líder en salud pública. El objetivo de este encuentro es abordar la necesidad urgente de fortalecer la representación hispana y multilingüe en el sector salud.

Entre las actividades destacadas:

Sesiones plenarias con expertos nacionales en atención médica, formación clínica, liderazgo institucional y política pública.

en atención médica, formación clínica, liderazgo institucional y política pública. Paneles sobre concordancia lingüística , salud culturalmente competente, reclutamiento de médicos bilingües y el rol de la medicina académica.

, salud culturalmente competente, reclutamiento de médicos bilingües y el rol de la medicina académica. Diálogos con líderes de salud pública del CDC, HRSA, Centers for Medicare & Medicaid Services, y líderes legislativos estatales y federales.

del CDC, HRSA, Centers for Medicare & Medicaid Services, y líderes legislativos estatales y federales. Foros de liderazgo para médicos residentes, estudiantes de medicina y profesionales emergentes , con oportunidades de mentoría.

, con oportunidades de mentoría. Capacitación en políticas públicas y promoción de salud para defensores comunitarios e investigadores latinos.

para defensores comunitarios e investigadores latinos. Reconocimientos a médicos y organizaciones que han hecho contribuciones notables a la equidad en salud.

que han hecho contribuciones notables a la equidad en salud. Y por primera vez, un panel especializado sobre el uso ético de intérpretes médicos y el establecimiento de competencias lingüísticas mínimas para profesionales de la salud.

La conferencia también ofrecerá espacios de networking, presentaciones de investigaciones recientes en salud de la comunidad hispana y oportunidades para alianzas institucionales.

Hacia una atención médica que escuche y entienda

El objetivo no es que todos los médicos sean perfectamente bilingües, sino que el sistema esté preparado para comunicarse eficazmente con todos los pacientes, respetando su idioma y contexto cultural.Esto incluye desde fortalecer programas de idioma médico en las facultades, hasta políticas que integren la cultura lingüística como parte esencial de la calidad clínica. La NHMA aboga también por el uso adecuado y ético de intérpretes certificados, la capacitación intercultural y la medición de competencias lingüísticas como estándar de calidad institucional.

Un llamado a transformar el sistema de salud

Para millones de pacientes hispanos en EE.UU., esta conversación no es teórica: es la diferencia entre entender o no un diagnóstico, entre recibir tratamiento o enfrentarse a complicaciones evitables.La NHMA Conference 2025 no será solo un evento académico, sino una plataforma nacional de acción. Una oportunidad para elevar la representación hispana, impulsar reformas estructurales y asegurar que el idioma nunca más sea una barrera para una atención médica segura y efectiva.

La Conferencia Anual de la National Hispanic Medical Association se celebrará del 5 al 7 de junio de 2025 en el Anaheim Marriott, California.

Para más información sobre registro, cobertura mediática o entrevistas con expertos, visite www.nhmamd.org o escriba a media@nhmamd.org.



