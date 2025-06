Precio de boletos para Mundial de Clubes 2025 bajan considerablemente

El Mundial de Clubes está a solo 10 días de comenzar y los precios de las entradas para el partido inaugural han bajado considerablemente

Desde que comenzó la venta de entradas en diciembre, el precio se ha rebajado en dos ocasiones y su valor quedó a menos de una cuarta parte de su precio inicial.

Las entradas tenían un valor de 349 y 557 dólares, mientras que los boletos de reventa verificada por Ticketmaster subían hasta 1,221 dólares.

Para el partido inaugural entre Inter Miami vs. Al Ahly en fase de grupos iban desde los 44$ hasta los 89$.

Desde mediados de febrero, se anunció una reducción en los precios del primer partido del torneo. La segunda baja, la cual se presentó esté miércoles, dejó los boletos de 829 dólares a 300 dólares, mientras que los tickets de 526 dólares ahora están en 140.

En la página oficial de Ticketmaster se encuentran zonas del inmueble con lugares disponibles, y solo algunas secciones tienen agotadas las localidades.

“El gran atractivo internacional ha hecho que aficionados de más de 130 países hayan reservado sus entradas para la competición. Los 10 países con mayor venta de entradas son Estados Unidos, seguido de Brasil, Argentina, México, Canadá, Alemania, Arabia Saudí, Francia, Japón y España”, respondió la FIFA.

¿En qué sedes se jugará el Mundial de Clubes 2025?

El Mundial de Clubes 2025 contará con más de 10 recintos que recibirán a los 32 equipos a partir del próximo 14 de junio.

Hard Rock Stadium (Miami), el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), el Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte), el TQL Stadium (Cincinnati), el Rose Bowl Stadium (Pasadena, California), Hard Rock Stadium (Miami), GEODIS Park (Nashville, Tennessee), Camping World Stadium (Orlando, Florida), Inter&Co Stadium (Orlando, Florida), Lincoln Financial Field (Filadelfia), Lumen Field (Seattle) y Audi Field (Washington, D. C.).

De acuerdo a la FIFA, el torneo espera grandes cantidades de fanáticos en cada uno de los estadios.

“Estamos dando a conocer al mundo muchos clubes nuevos y exitosos de todo el mundo a través de este torneo que se celebra en 11 ciudades de Estados Unidos. En general, esperamos una gran asistencia durante toda la competición en esta primera edición, un torneo que creemos que irá creciendo con cada edición”.

