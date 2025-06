Ricky Montaner habló sobre cómo lidia con los rumores en su relación con Stefi Roitman

Aunque Ricky Montaner y Stefi Roitman están acostumbrados a escuchar rumores sobre su relación, eso no significa que los comentarios no los afecten de alguna manera.

En una reciente entrevista con el locutor Rodolfo Soulés, el hijo de Ricardo Montaner fue cuestionado sobre lo que opinaba de la ola de comentarios que vinculaban a su esposa con Mario Casas luego de que protagonizaran una campaña publicitaria juntos.

De inmediato, el cantante calificó los comentarios como “chismes amarillistas”.

Ricky Montaner aseguró que los comentarios si lo afectan, no porque se deje llevar por los comentarios sino por la cantidad de comentarios que recibe y por el impacto que tiene en los medios de comunicación.

“No es lo más cómodo del mundo tampoco, no es como que solamente hay dos memes y ya… Es que llego al aeropuerto y hay medios esperándome y los paparazis preguntándote y sacando fotos y videos ¿sabes?”, dijo.

“No es tan chévere, la gente no sabe si uno está pasando por un tiempo tal, porque tengo un mes sin ver a mi esposa entonces estoy tal… Entonces la gente no sabe eso. Estoy tan seguro de la mujer que tengo”, agregó.

El cantante aseguró que, aunque no es la primera vez que surgen rumores sobre su relación con su esposa, sigue aprendiendo a cómo lidiar con este tipo de situaciones.

“No es la primera vez que nos pasa esto nos ha pasado ya que la gente inventa chismes o que la prensa inventa chismes amarillistas por el clic. Uno tiene que aprender a manejarlo, más que nada es la comunicación de nuevo, la confianza de la persona con la que estás”, dijo

Pese a los rumores, Ricky Montaner aseguró que su relación con Stefi estaba bien. “Gracias a Dios estamos perfectos… peores chismes nos han inventado, pudo haber sido con cualquier otro, pero Mario Casas…”, dijo en tono de broma.

“No somos las primeras personas del ojo público a las que les inventan un chisme y bueno, aprender de la gente que vino antes de nosotros para tratar de manejarlo mejor”, añadió.

