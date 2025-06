“Piojo” Alvarado rechazó ir al Mundial de Clubes; prefirió defender la camiseta del Tri en la Copa Oro

El jugador de Chivas, Roberto “Piojo” Alvarado, declaró que jugar con la selección mexicana es lo más importante para él y confesó que, de hecho, renunció a disputar el Mundial de Clubes como refuerzo del Pachuca.

“Existió la posibilidad de jugar el Mundial, pero mi prioridad es la selección; viene el Mundial del 2026 y quiero pelear un lugar, aunque agradezco al Pachuca por haberme tomado en cuenta“, señaló en conferencia de prensa el extremo de 26 años.

Alvarado lamentó las bajas por lesión en la selección de Hirving Lozano y Henry Martín, figuras importantes del ataque, y confió en verlos de regreso pronto en el equipo nacional.

En un momento de madurez como futbolista, el jugador explicó que está concentrado en crecer para, después de haber jugado el Mundial de Qatar 2022, ser parte del ‘Tri’ en el de 2026, cuando México será sede junto a Estados Unidos y Canadá.

“Estoy tratando de disfrutar al máximo y seguir peleando por un lugar; si me toca jugar la Copa Oro, espero hacer un gran torneo”, agregó el integrante de la selección mexicana medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por su parte, el centrocampista Marcel Ruiz, titular en el Toluca que ganó el torneo Clausura 2025, reconoció estar motivado después del triunfo de su equipo, lo cual espera aprovechar para dar lo mejor en la selección.

“Tengo que aprovechar este momento y las oportunidades que me den para jugar lo mejor que pueda; no me conformo solo con ser llamado, quiero tener minutos en la cancha y hacerlo bien. Espero aportar creatividad hacia adelante”, aseveró.

El equipo mexicano, dirigido por el “Vasco” Aguirre, continuó con su preparación para la Copa Oro, en la que se enfrentará en la fase de grupos a República Dominicana, Surinam y Costa Rica; en su campamento en las afueras de la capital hizo trabajo táctico con el balón.

En la fase de grupos de la Copa Oro, México iniciará la defensa del título contra República Dominicana, el 14 de junio. Después enfrentará a Surinam, el 18; y a Costa Rica, el 22.

*Con información de EFE.

