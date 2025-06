Adela Micha ya no cree en el matrimonio, pero no descarta encontrar el amor

La presentadora Adela Micha se ha enfrentado al otro lado de los micrófonos y ahora ha sido su turno compartir algunos detalles sobre su vida personal sobre los que pocas veces ha hablado: el ámbito amoroso y su perspectiva sobre el matrimonio. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista concedida a TVNotas, la reconocida comunicadora respondió a los cuestionamientos con respecto a su vida amorosa y aclaró si es que está en sus planes volver a encontrar el amor.

“Nunca ha sido prioridad, siempre me he dejado acompañar por quien yo elijo, pero nunca lo he necesitado, es una elección. Cuando ocurre ha estado bien padre y cuando no ocurre pues tampoco pasa nada, pero siempre ocurre, siempre me hago acompañar bien, dura lo que dura“, explicó sobre las experiencias que ha vivido.

A propósito de la unión en pareja, Adela Micha no pudo evitar las preguntas con respecto a su postura sobre el matrimonio. Y a pesar de haber llegado al altar en más de una ocasión, dejó claro que hoy en día no tiene deseos de volver a sellar un romance frente al altar.

“Yo creo mucho en el amor y en la pareja, que no en el matrimonio, por eso estoy descasada desde hace muchos años. Pero me he hecho acompañar y me he dejado acompañar también, entonces si pasa está bien“, sentenció la estrella de la pantalla chica.

Para finalizar, Adela reiteró que que si bien reconoce la importancia de contar con un compañero de vida, en este momento no lo considera “vital” para sentirse plena o realizada como mujer.

“Necesario no es nada, se siente padre sí, cuando está, está padre y cuando no, pues no es algo que yo ande llorando por las esquinas“, expresó contundente ante la publicación mexicana.

