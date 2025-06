El “Tata” Martino rechaza que haya “vendido” el partido vs. Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Gerardo “Tata” Martino refutó este martes las acusaciones que se siguen manejando en México sobre la posibilidad de haber “vendido” o entregado el partido del Tricolor contra Argentina 2-0 en el pasado mundial de Qatar 2022, resultado que lo colocó con la etiqueta de enemigo público número uno.

En entrevista para el pódcast “Tres en la banca”, Martino expuso que quien haya pensado en algo así es una barbaridad e inclusive reiteró que si volviera a enfrentar a la selección de Argentina plantearía el partido de la misma manera como lo hizo en el mundial en tierras árabes hace casi tres años.

“Uno entiende las frustraciones de todos, de los que trabajamos, de los que juegan y lo de los que no juegan, de los hinchas, evidentemente, siempre tenemos ilusiones en el trabajo que nos toca hacer. Después yo creo que decir eso fue una situación desde mi punto de vista armada, una situación que no fue espontánea, porque yo me quedé una semana aproximadamente diez días después de venir del mundial en México y en ningún caso viví algo similar como lo que paso en la llegada a México de Qatar, creo que eso estuvo armado”.

“Pero también entiendo, son cosas que pueden pasar, que a veces las frustraciones se pueden demostrar de cualquier manera, y creo que a esta altura de la vida y del fútbol de esta cuestión de vender partidos, ni siquiera me la pongo a analizar, porque depende del contexto, porque uno puede apreciar que en México se dice esto y en Argentina se dice que fue el mejor primer tiempo que se le haya disputado a Argentina en los últimos tiempos por parte de la selección de México”.

La interpretación de cada uno

Por esa razón, Martino aseguró que la derrota contra Argentina la pueden interpretar como cada uno quiere y expuso sus razones: “Todo depende de la de la mirada de cada uno, como se quiere interpretar, en todo caso, no hay lugar para responder a una acusación que no tiene ningún tipo de sentido, lo que yo puedo decir, es que si tuviera que volver a jugar el partido contra Argentina, lo volvería a jugar de esa misma manera”.

“Nosotros preparamos el partido contra Argentina como estaba presupuestado y no sabíamos como iba a salir Argentina contra Arabia. Nos preparamos para enfrentar a una selección que llevaba 23 partidos invictos y como siempre he dicho, hicimos bien la primera parte de la película que era estar sólidos defensivamente”.

“Hay que recordar que Argentina hizo los goles de media distancia demostrando que se hizo bien las cosas hasta ese momento y después la otra parte del plan era que atacar a Argentina, preocuparlos con el contragolpe, pero nunca lo pudimos hacer. Por eso hay que reconocer que hicimos bien la primera parte de una película y otra no. Pero no tengo la menor duda que en esas mismas circunstancias de aquel partido, lo volvería a jugar igual”.

Los ataques en el aeropuerto

Martino se refirió en su respuesta al ambiente bélico y de intentos de agresión que sufrió en el aeropuerto de la ciudad de México cuando arribó de Arabia y en lugar de ser sacado por un lugar exclusivo como siempre lo hacen con los integrantes del Tricolor, lo llevaron por donde estaba toda la gente, generando un ambiente hostil para el estratega argentino que ahora menciona que cree que estuvo armado.

“No tengo pruebas para acusar a nadie, pero uno evalúa que para que hubiera ese recibimiento de esta naturaleza, debió ser algo armado, pues siempre hay muchas facilidades para salir por otros lugares del aeropuerto y ahora me hicieron salir por la boca de lobo”.

Añadió en ese sentido “No tengo ni la menor idea de quién armó todo eso para que se armara el lío a mi llegada. Para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros regresamos de Qatar yo estuve viendo el juego de Argentina contra Australia rodeado de mexicanos y no pasó nada, no hubo ningún problema y ahora me preguntan quién pudo haber armado esto, pues la verdad que no lo sé”.

Abierto a dirigir de nuevo en México

Martino reconoció también en la charla que estaría dispuesto a regresar a dirigir en México e inclusive ventiló que seis meses después de acabado el Mundial recibió una oferta de Tigres para dirigir al cuadro felino, pero que no la aceptó porque quería esperar a tomar un proyecto desde el inicio y fue cuando Robert Dante Siboldi relevó al argentino Diego Cocca.

“Si estaría dispuesto a regresar a México y sí he recibido propuestas para volver a México, es más recibí una propuesta para volver después de 5 o 6 meses después de acabado el mundial por parte de los Tigres, pero no se dio porque en ese momento se juntaba con una propuesta de Boca Juniors y además yo quería esperar hasta mediados de año para tomar un proyecto, pero eso fue por marzo o abril, así que al final no se dio”.

La prensa mexicana exige algo que no es probable

En otros temas, el “Tata” Martino se refirió a las expectativas que genera la prensa mexicana en cada mundial y aseguró que son cosas que no son posibles dentro de los parámetros normales: “Es cierto que hay que ver lo que ustedes le piden a la selección de México y por consiguiente lo que ustedes le piden y lo que ustedes le transmiten a la afición, qué se le debe pedir a la Selección y hay que ver si eso está entre los parámetros normales”.

Argentina salvaged its FIFA World Cup dream with a 2-0 victory over Mexico led by Lionel Messi and Enzo Fernández! 🇦🇷



Recap the WILD ride in our 90' in 90" highlights ⬇️ pic.twitter.com/3DUmlsemtR — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 26, 2022

También añadió que:“Instalarse en un lugar solo porque alguien lo dice en un micrófono, no está bien, hay que instalarlo y hay que pedir cuando uno compite de igual a igual con las grandes potencias y no es fácil, a España le llevó… años instalarse”.

Finalmente, instó al periodismo mexicano que se pidan cosas lógicas: Lógico lo que les estoy pidiendo, es como si yo le pidiera al Inter Miami que sea campeón del Mundial de clubes, como juega contra el Manchester City, juega contra el París Saint-Germain, juega contra el Real Madrid y yo les pido que sean campeones no es lógico. Ustedes saben que no son realistas, están totalmente conscientes que nos son realistas, ahí veo el problema, ustedes sabiendo están pidiendo que no corresponde”.

Seguir leyendo:

– Tata Martino admite posible error con Santiago Giménez en el Mundial Qatar 2022

– El “Loco” Bielsa saca la cara por el “Tata” Martino y asume la diplomacia con México

– Julián Quiñones advierte de la competencia dentro de El Tri