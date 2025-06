Julio César Chávez destaca enfoque de su hijo para pelea con Paul

Julio César Chávez destacó que su hijo está completamente enfocado en su preparación para la pelea que protagonizará con Jake Paul el 28 de junio en el Honda Center de Anaheim.

En una entrevista con en el canal KOlmenero, Chávez cree que Paul no tiene chance de vencer a su hijo porque tenía mucho tiempo que no lo veía entrenar de la manera en la que lo está haciendo.

“Así como lo estoy viendo entrenar, como lo estoy viendo cómo se está preparando para esta pelea, no hay forma, no hay manera de que le gane Jake Paul. Solamente que Julio haga una pende**da y al final se acerque la pelea y se descuide. Pero así como yo lo veo entrenando, así como lo veo de enfocado… Tenía años que no lo miraba entrenar tan fuerte, tan duro como lo está haciendo ahora”, dijo.

Jake Paul quiere acabar con Julio César Chávez Jr. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

“Es una pelea mediática. Jake Paul no es un gran peleador, es un muchacho fuerte, joven, que se prepara muy bien, entonces esta oportunidad es para Julio. Porque después de todo lo que pasó, lo que ha pasado, todos estos problemas que tuvo, yo creo que Dios lo está recompensando con esta pelea”, agregó.

Según los expertos en el deporte, Julio César Chávez Jr. tiene la ventaja en el combate porque es un boxeador experimentado, pero sus recientes problemas de adicción y la poca actividad sobre el ring podrían jugarle en contra ante un Jake Paul que -aunque no tiene tanta experiencia- se mantiene entrenando.

Chávez Jr. volverá a la acción tras derrotar a Uriah Hall por decisión unánime en julio del 2024 en la cartelera donde Paul noqueó a Mike Perry, luego de casi 3 años de inactividad sobre el ring por sus adicciones y problemas legales.

En cambio, Jake Paul viene de vencer a Mike Tyson por decisión unánime y romper récord de audiencia en Netflix. Esta pelea fue muy criticada por los aficionados porque expuso al excampeón y fue retado por varios boxeadores, pero al final Chávez Jr. ganó la oportunidad.

Julio César Chávez Jr. y Jake Paul en la conferencia de prensa previa a su pelea. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Jake Paul, de 27 años, tiene cuatro resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 11 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Julio César Chávez Jr., de 38 años, volvió al cuadrilátero tras 31 meses sin ver acción y venció a Uriah Hall por decisión unánime. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 6 derrotas y un empate.

