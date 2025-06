Carlos Villagrán, ‘Quico’, revela si procederá legalmente contra ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’

El reciente estreno de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ ha mantenido al público al filo de su asiento y a la espera de las reacciones de las estrellas mencionadas en la historia, específicamente aquellas que formaron parte de la producción ‘El Chavo del 8‘. Y uno de los primeros en pronunciarse al respecto ha sido Carlos Villagrán, quien dio vida al querido personaje de ‘Quico’. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue apenas hace unos días cuando se lanzó el primer capítulo de la serie que narra la vida de Roberto Gómez Bolaños, donde queda en evidencia que mantenía una relación bastante tensa con “Marcos Barragán” (nombre utilizado para representar al actor que interpretó a ‘Quico’.

A propósito de esta representación en la pantalla, el famoso mencionado fue abordado por la prensa y cuestionado sobre su opinión. No obstante, sorprendió al revelar que no ha visto el primer capítulo, por lo que desconoce su la representación que han hecho sobre su persona.

Eso sí, al ser informado que ha sido mostrado como el “villano” dentro de la historia, aseguró que confía en el criterio del público para saber diferenciar la realidad de la ficción.

“Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque, primero, respeto a Roberto Gómez Bolaños que ya murió y no puede defenderse. Si ellos dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, no yo”, dijo contundente ante las cámaras.

Carlos Villagrán negó que esté en sus planes proceder legalmente en contra de la producción, pues su conciencia está tranquila: “Confío mucho en la gente. Se van a dar cuenta si dicen alguna mentira, pero no voy a reclamar ni decir nada”, añadió.

Para finalizar, el comediante afirmó que ese capítulo de su vida está cerrado; tan es así que ni siquiera mantiene contacto con el resto del elenco: “No hay mucha relación, ya no me junto con esa chusma… No, perdón. No hay relación ni para bien ni para mal; a veces yo estoy en Houston, La Chilindrina en Brasil, Ñoño en Guatemala. Yo sé lo que hice en mi vida“, sentenció.

