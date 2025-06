Fernando Gago reportó y en las próximas horas será presentado por el Necaxa

Fernando Gago no aprende y con un gran misterio arribó al aeropuerto de Aguascalientes para reportarse con el Necaxa, donde será presentado en las próximas horas, según las versiones extraoficiales, donde lo más extraño es que fue sacado de la terminal aérea por una puerta trasera para evitar el periodismo.

Una decisión de la directiva del Necaxa seguramente a petición de las costumbres extrañas del estratega que se fue sin decir adiós de Chivas el pasado torneo abandonando el trabajo a causa de una controvertida oferta del Boca Juniors en donde no tuvo el éxito que esperaba.

De esta forma, el técnico argentino regresó a México en una controvertida decisión después de toda la polémica que rodeó su salida del Guadalajara y donde se esperaba que los demás equipos de la Liga MX vetaran al estratega argentino como lo han hecho a otros jugadores mexicanos y extranjeros aplicando el famoso pacto de caballeros.

Gago tomará el lugar de Nicolás Larcamón que asumirá el sitio que dejó Vicente Sánchez en Cruz Azul después de que la directiva celeste decidió darle las gracias al estratega uruguayo después de que decidieron que no era el técnico adecuado para seguir con el proyecto del director deportivo Iván Alonso.

En las instalaciones necaxistas

Fernando Gago arribó alrededor de las 10 horas de este miércoles y después de hacer circo, maroma y teatro para sacarlo de la terminal aérea, cambiando la costumbre que tenía la directiva para todos los refuerzos y jugadores que han militado a la escuadra necaxista.

Gago obviamente no quiso ser cuestionado sobre su polémica salida de Chivas, que aún sigue generando controversia por todo el teatro que hizo desmintiendo su salida del cuadro tapatío cuando perjuró que cumpliría su contrato.

Pero después salió con la historia de que a Boca Juniors no se le podía decir que no y se fue del fútbol de México avalado en la cláusula de rescisión de contrato que había firmado con el cuadro tapatío y con el cual no hubo impedimento legal para su salida.

Inclusive jugadores de la escuadra de Chivas como Javier Hernández acusaron a Gago de haberles mentido con todo el manejo de su salida y su fichaje al frente del Boca Juniors, dejando un mal precedente en todo el plantel rojiblanco.

Inclusive políticos como el exgobernador de Jalisco Enrique Alfaro tuvo comentarios muy fuertes contra la forma de proceder del estratega sudamericano que para mucha gente dejó un mal precedente en el Guadalajara.

Al final, el precedente negativo que pesa sobre Gago son las formas como manejó su salida de los rojiblancos y que le generó un sinfín de críticas y comentarios negativos, pero que ahora podrían marcar su proyecto en el Necaxa y ser un punto de presión inclusive contra la escuadra hidrocálida.

Cabe mencionar que Fernando Gago se fue de Chivas el pasado 10 de octubre con destino a Boca Juniors, tras haber negado en ocasiones anteriores que tenía negociaciones con el club xeneize y que derivó en la novela por todos conocida en el fútbol de México.

Por lo pronto la afición de Chivas ya se frota las manos por el duelo de preparación que sostendrán contra Necaxa el próximo 5 de julio y donde seguramente la polémica con el tema de Fernando Gago será la pimienta de este encuentro.

