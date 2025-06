Presunto miembro del Tren de Aragua condenado a 28 años por disparar a policías en Nueva York

Un migrante venezolano de 20 años, identificado como Bernardo Raúl Castro Mata, fue condenado a 28 años de prisión tras declararse culpable de intento de asesinato y agresión por disparar a dos agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El incidente ocurrió el 3 de junio de 2024 en East Elmhurst, Queens, cuando los oficiales Richard Yarusso y Christopher Abreu intentaron detener a Mata, quien circulaba en sentido contrario, sin casco y sin matrícula, en una motocicleta. Según el expediente, también ponía en riesgo a los peatones al zigzaguear por la acera.

Durante el intento de arresto, el joven huyó a pie, pero fue alcanzado por los agentes. En medio del forcejeo, sacó un arma de fuego de su bolso y disparó a quemarropa, hiriendo a Yarusso en el pecho —aunque el chaleco antibalas lo protegió— y a Abreu en la pierna. Ambos oficiales sobrevivieron.

La fiscal del distrito de Queens, Melinda Katz, celebró la condena y calificó de “milagro” que los agentes hayan salido con vida del ataque. “Estos valientes oficiales arriesgaron sus vidas para proteger a la comunidad”, expresó.

Castro Mata fue sentenciado a 25 años por intento de asesinato y 3 por agresión, que deberá cumplir de forma consecutiva, seguidos por un período de libertad condicional.

Las autoridades recuperaron en la escena una pistola calibre .380, casquillos y fragmentos. El acusado no tenía domicilio fijo y habría ingresado a Estados Unidos de forma irregular en 2023, según reportó The New York Post.

La policía lo vincula con el Tren de Aragua, una organización criminal transnacional originaria de Venezuela. La investigación continúa.

Sigue leyendo:

– Arrestan a dos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua en Tennessee.

– Policía de Nueva York advierte que el Tren de Aragua está reclutando a menores migrantes.

–Seguridad Nacional advierte que el Tren de Aragua ya tiene operaciones en 16 estados