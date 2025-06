El actor Tom Hanks rompió el silencio sobre las crudas revelaciones lanzadas por su hija Elizabeth Ann Hanks en el libro de memorias que publicó recientemente. En dicha pieza, la autora relata el abuso emocional y físico que vivió durante su infancia, a manos de su madre, la fallecida actriz Samantha Lewes.

Fue durante su paso por la alfombra roja de “The Phoenician Scheme”, su nuevo proyecto en la pantalla grande”, que la estrella de Hollywood se pronunció con respecto a esta ola de revelaciones y se dijo más que orgulloso de la valentía de su hija al compartir su testimonio.

“Es un orgullo, porque creo que ella lo comparte conmigo. Ha sido muy abierta sobre el proceso. No me sorprende que mi hija tuviera el temple, la curiosidad, e incluso, digámoslo así, la temeridad de examinar algo tan doloroso con tanta honestidad“, dijo contundente.

Además, elogió el talento que E.A. Hanks tiene para comunicar sus pensamientos y afirmó que este la acompaña desde que era una niña.

“Elizabeth es consciente de eso, y se sumerge en todo, sin reservas (…) No me sorprende que hoy tenga la valentía de escribir este tipo de obra. Es una mente literaria audaz, y me emociona poder decir eso de mi hija“, recordó.

Tom Hanks respalda a su hija Elizabeth tras denuncia a su mamá por maltrato. Crédito: Grosby Group

¿Qué dijo Elizabeth Anne Hanks en su libro de memorias?

“The 10: A Memoir of Family And The Open Road”, es el nombre del escrito en el que la hija del histrión se sinceró como nunca antes sobre los problemas de salud mental que sufrió su madre y afectaron de forma directa la manera en la que se desempeñó como mamá.

“Me empujaba, me sacudía, me tiraba del pelo y una vez me encerró en un armario“, detalló la joven. Sin embargo, sus charlas también generaban estragos en su bienestar emocional, pues Lewes le hablaba de embarazos perdidos y aseguraba que algún día se reuniría con esos bebés.

A pesar de este duro episodio en su vida, el sol comenzó a brillar para ella y su familia cuando en 1987 se dio a conocer el divorcio entre Hanks y Samantha Lewes. Sería un año después cuando el actor se casó con Rita Wilson, quien desde entonces se convirtió en una figura materna para la mujer de 43 años.

“Rita no es solo mi madrastra, es mi otra madre. Cuando digo ‘mis padres’, me refiero a mi papá y a Rita, porque han estado juntos desde antes de que yo pueda recordar“, relata en su libro.

