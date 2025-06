Gago cortó de tajo la polémica de su salida de Chivas y en Necaxa la calificaron de chismes

Fernando Gago, extécnico de Chivas, no obstante que los hechos lo colocaron como el enemigo público número uno del fútbol de México por su polémica salida del Rebaño Sagrado en octubre del año, ahora, ocho meses después en su regreso con el Necaxa, no estuvo dispuesto a seguir hablando del tema.

Por esa razón, a la hora de tocar este espinoso tema en la conferencia de prensa que sirvió de marco para su presentación como nuevo estratega del Necaxa fue muy parco y abrió muy poco el margen de discusión en este asunto que le ha dado la vuelta al mundo por todos los puntos que involucró.

A partir de ya, este es tu equipo y este es el inicio de una nueva era… ¡Juntos por el Rayo! 💪



¡Bienvenido al Club Necaxa, profesor Fernando Gago! ⚡️ pic.twitter.com/GjgROussjg — Club Necaxa (@ClubNecaxa) June 12, 2025

“Me tomo el atrevimiento de aclarar una situación para que no lo volvamos a hablar. Acá hay algo muy claro yo el día que me fui de Chivas, el que me quiera creer me va a creer y el que no me quiera creer no me va a creer. Eso fue todo”.

“Yo recibí un llamado el día martes y el miércoles comuniqué al club que rescindía el contrato por una cláusula de rescisión que el mismo club a mí me puso como despido, entonces la cláusula era muy baja y tuve la posibilidad de salir, esa fue la realidad, esa fue la verdad, y quiero también dejarlo cerrado el tema desde esa situación para aclararlo”,

¡Para los que se la perdieron!



Acá las declaraciones durante nuestra conferencia de presentación con el profesor Fernando Gago: #FuerzaRayos ⚡️ pic.twitter.com/vkJ1f80e1b — Club Necaxa (@ClubNecaxa) June 12, 2025

La directiva del Necaxa avaló a Gago



En la conferencia de prensa en su presentación en las instalaciones del Necaxa, Gago estuvo acompañado del director deportivo Pepe Hanan, quien al ser consultado sobre todas las versiones que han calificado la falta de autoridad moral de su nuevo entrenador al irse por la puerta de atrás y supuestamente sin avisar a los jugadores de Chivas, dijo que: “Todos son chismes y nosotros así lo consideramos”.

De esta forma Gago en el acto donde tuvo que encarar al periodismo que buscaba encontrar respuestas sobre su proceder en la salida de Chivas, intentó aclarar todas las versiones, pero termino actuando con prepotencia y con poco margen de tolerancia.

“No lo veo como crítica, sino como algo positivo también, algo positivo de tratar de volver, me abrieron de vuelta las puertas a una situación donde no quedaba clara la situación, porque había una sola versión, y lo vuelvo a decir, ya la aclaré la versión y está claro, y fue así, yo no trato de mentir.

Entonces, hay cosas que se dijeron que no fueron ciertas, y la ambición mía es trabajar, es tratar de tener una ilusión de trabajo, de llegar. Me gustó mucho el proceso que viví acá, desde el fútbol, desde la liga, desde muchos factores del juego y creo que es una liga muy interesante, muy interesante para poder plasmar lo que yo quiero”.

“Desde los equipos, queda reflejado de que siempre tengo la intención de que mis equipos traten de dominar, de que sean un equipo competitivo en todas sus facetas de juego, tanto en ataque, tanto en defensa, y a partir de eso, generar esa ilusión desde dentro hacia afuera, es algo muy claro”, destacó.

💥 "El que me quiera creer me va a creer… "



🔥 Fernando Gago cuenta su VERDAD sobre la salida de Chivas…



𝗘𝗹 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗯𝗮𝘁𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗲𝗻 𝗙𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗣𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗹𝗮 𝟭𝗽𝗺 𝗽𝗼𝗿 𝗘𝗦𝗣𝗡 𝘆 #𝗗𝗶𝘀𝗻𝗲𝘆𝗣𝗹𝘂𝘀. pic.twitter.com/Rr4byCbSJE — Futbol Picante (@futpicante) June 12, 2025

Solo ocho meses duró en Chivas

Fernando Gago al salir de Chivas aceptó dirigir al equipo de sus amores, Boca Juniors, en donde duró apenas seis meses sin poder lograr grandes objetivos con el cuadro xeneize y por lo cual no le quedó otro camino que aceptar la oferta del Necaxa.

“Me tocó la posibilidad de dirigir el club donde me vio crecer, donde yo tengo afectos, lo hablé con el sentimiento y desde el sentimiento a veces es muy difícil pensarlo o sentirlo. Tomé una decisión y esto es claro y por favor les pido, obviamente que algunos me van a creer, otros no me van a creer, pero esto fue así, lo sabe el club, lo sé yo, lo sabe Pepe también. Todo fue muy claro, pero bueno, lo dejo aclarado para ya evitar todo tipo de preguntas”, dijo.

Eso fue todo en la conferencia de prensa a su regreso al fútbol de México en donde su presencia ha dividido opiniones, porque unos aseguran que le están faltando al respeto a los entrenadores mexicanos y en sí al fútbol de México, pero donde al final se volvió a demostrar que no existe unión entre los equipos.

