Julio César Chávez Jr. sobre dopaje de Munguía: “Muy mal”

Julio César Chávez Jr. habló sobre el positivo en una prueba antidopaje de Jaime Munguía tras su victoria en la revancha contra Bruno Surace y opinó que le parece muy mal este tema.

En una entrevista con Fight Hub, Chávez Jr. no quiso hacer muchos comentarios al respecto sobre lo ocurrido con Munguía y expresó que el nativo de Tijuana está mal asesorado.

“Es muy mal el tema ese, muy mal. No sé la verdad, y si sé no te voy a poder comentar bien. Creo que a la edad de él uno tiene mucha testosterona todavía, eso es para uno que ya está viejo, no necesita. Munguía está mal asesorado, no sé, hoy me hice una prueba yo así que mejor no voy a decir nada”, dijo.

Jaime Munguía dio positivo en una prueba antidopaje de la VADA tras su revancha con Surace. Crédito: Queensberry Promotions/Leigh Dawney | Cortesía

A través de un comunicado en sus redes sociales, Jaime Munguía afirmó que siempre ha sido un atleta limpio y que le sorprendió la noticia. El mexicano dio positivo por metabolitos de testosterona de origen exógeno tras vencer a Bruno Surace.

Su oponente francés también se pronunció sobre lo ocurrido y pidió que la victoria del tijuanense en la revancha sea revertida de inmediato. Además, Eddy Reynoso ha sido señalado como culpable, pero Munguía desligó a su entrenador de la polémica.

Los metabolitos de testosterona de origen exógeno no suelen ser producidos naturalmente por el organismo, ya que son un compuesto derivado de la testosterona. Esto quiere decir que Jaime Munguía pudo haberse inyectado o tomado esteroides anabólicos androgénicos (EAA), sustancia prohibida por la VADA porque mejora el rendimiento.

Bruno Surace y Jaime Munguía (der.) durante los primeros rounds de su pelea en Riad, Arabia Saudita. Crédito: Queensberry Promotions/Leigh Dawney

Si el positivo por dopaje se confirma también en su prueba B, el resultado de la revancha con el peleador francés quedaría anulado y el mexicano podría enfrentar una suspensión.

Jaime Munguía, de 27 años, se recuperó de su primera derrota por nocaut y pudo vengarse de Bruno Surace en la revancha. El peleador nacido en Tijuana cuenta con un récord de 44 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

