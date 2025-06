“No tenemos reyes”: Miles protestarán contra el gobierno de Trump y en defensa de la democracia

Críticos de la administración del presidente Donald Trump y defensores de la democracia se congregarán en cientos de ciudades el sábado durante el desfile militar en Washington para conmemorar el 250 aniversario del Ejército, que coincide con el cumpleaños de Trump.

Las manifestaciones bajo el lema “Sin Reyes” se llevarán a cabo tras varios días de protestas a nivel nacional contra las redadas federales de inmigración, incluyendo en Los Ángeles, donde el despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump incitó aún más a sus oponentes.

La coalición “Sin Reyes” (No Kings) espera más de 2,000 manifestaciones en todo el país el sábado, que, según los organizadores, se planearon para protestar contra la administración Trump y contrarrestar el desfile militar en Washington, D.C., que conmemora el 250 aniversario del Ejército de EE.UU., como “una postura pacífica contra el autoritarismo y el flagrante abuso de poder que ha demostrado esta Administración”.

El movimiento lo ha calificado como un día nacional de movilización pacífica para defender la democracia, rechazar los excesos autoritarios y defender a sus comunidades.

Un trabajador federal con un cartel que dice “Los empleados federales no trabajan para los reyes” durante la protesta “No Kings Day” en el Día de los Presidentes en Washington, el 17 de febrero de 2025 Crédito: Jacquelyn Martin | AP

Las protestas ocurren en respuesta al creciente uso de la fuerza militar por parte del presidente Trump en ciudades estadounidenses y a una agenda federal que privaría de atención médica a 16 millones de personas, a la vez que ampliaría las redadas de ICE contra inmigrantes y manifestantes.

Dos cosas siguen siendo ciertas en este país: no tenemos reyes y ningún presidente puede impedir que la gente se exprese pacíficamente. El sábado, millones de personas en todo el país se unirán para dejar claro este mensaje, dijeron los organizadores en un comunicado de prensa enviado a La Opinión.

Entre los grupos que organizan las protestas “No Kings” en todo el país se encuentran Indivisible, la Federación Americana de Maestros, ACLU, Public Citizen, MoveOn, 50501, Stand Up America, Common Defense, Human Rights Campaign, League of Conservation Voters y más de 100 más.

En un documento de “herramientas” para organizadores, publicado en su sitio web, Indivisible y la coalición de más de 200 grupos que supervisan los eventos dieron instrucciones sobre cómo reunirse y registrar sus propias protestas, pero pidieron a los organizadores que no programaran ningún evento en Washington, D.C., para convertir otros lugares en el “centro de gravedad” y porque la coalición busca establecer un contraste con Trump.

El documento también pide a los participantes que mantengan la no violencia en las protestas y que reduzcan la intensidad de los enfrentamientos entre manifestantes y otras personas, y advierten que no se deben llevar armas a los eventos.

¿Por qué se llama “Sin Reyes”?

El tema “Sin Reyes” fue orquestado por el Movimiento 50501, un movimiento nacional formado por estadounidenses comunes que defienden la democracia y se oponen a lo que llaman las acciones autoritarias de la administración Trump. El nombre 50501 representa 50 estados, 50 protestas, un solo movimiento.

Sigue leyendo:

· Trump advierte que protestas en el desfile militar en Washington D.C. enfrentarán represión

· Donald Trump descarta sentirse un rey como pretenden hacerlo ver sus opositores

· Senador Alex Padilla es sacado a empujones de conferencia de Kristi Noem sobre operativos en Los Ángeles