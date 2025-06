¿Por qué operaron de emergencia a Samo?

Esta semana, Samo sufrió una complicación de salud por la que tuvo que ser operado de emergencia luego de que se le detectara la posibilidad de que padeciera cáncer.

El cantante e integrante de Camila compartió la noticia a través de sus redes sociales donde reflexionó sobre la importancia de realizar chequeos médicos regulares.

La intervención, de carácter preventivo, se realizó luego de que sus médicos detectaran un riesgo potencial de cáncer, según confirmó su mánager a la prensa mexicana.

“Ayer tuve una cirugía y esas cosas me hacen reflexionar lo mucho que uno se tiene que cuidar y, sobre todo, estarse chequeando regularmente con los médicos, aunque no te sientas mal. El chequeo con los médicos es importante porque no sabes algo que esté pasando y no tengas síntomas”, expresó el intérprete de “Mientes”.

La cirugía tuvo lugar esta semana luego de que Samo de 49 años concluyera la reciente gira del grupo por Estados Unidos.

El representante del cantante explicó que la operación fue una medida de prevención, realizada a tiempo para evitar el desarrollo de un posible cáncer. “No esperaron a que se agravara nada, actuaron a tiempo”, detalló el mánager al programa Ventaneando.

La noticia generó preocupación entre los fans y la comunidad artística. Tras la intervención, Samo aseguró que está bien y que aprovechará los días libres para recuperarse y estar listo para las próximas presentaciones de Camila en Europa.

Desde la cuenta oficial de Camila, sus compañeros Mario Domm y Pablo Hurtado le enviaron un mensaje de aliento: “¡Te abrazamos fuerte, Samo! Sabemos que no ha sido fácil, pero nos llena el corazón verte con esa fuerza y amor por lo que haces. Recupérate con calma, la gira por Europa nos espera y te vamos a acompañar en cada paso”.

Otras celebridades y seguidores también se solidarizaron con el cantante, deseándole una pronta recuperación.

Samo aprovechó la experiencia para hacer un llamado a la prevención y el autocuidado, subrayando que la salud debe ser una prioridad, incluso cuando no existen señales evidentes de enfermedad.

“A veces el cuerpo no avisa, es importante cuidar de nuestra salud, sin salud no podemos hacer nada y tenemos que recuperarnos pronto para continuar la gira en Europa”, concluyó el artista.

Seguir leyendo:

· Samo, integrante de Camila, denunció que víctima de un robo, ¿qué le quitaron?

· Samo es víctima de violento asalto en carretera

· Cancelan gira de Kalimba y Samo por ‘incompatibilidad’