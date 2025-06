Mundial de Clubes 2025: conoce los partidos de este martes 17 de junio

El Mundial de Clubes 2025 continúa con su actividad. Este martes 17 de junio se desarrollarán varios partidos atractivos. Rayados de Monterrey tendrá una difícil tarea contra el Inter de Milan, subcampeón de la Champions.

En el Rose Bowl de California se enfrentarán el Inter de Milan y Rayados de Monterrey. El conjunto mexicano tienen en este torneo una oportunidad para limpiar su mala imagen dejada en el Clausura 2025; los italianos tienen una tarea similar después de haber sido goleados en la final de la Liga de Campeones.

Este grupo lo complementan River Plate y Urawa Red Diamons. Estos dos equipos se medirán en el Lumen Field de Seattle, Washintong. El conjunto asiático buscará la heróica ante el gigante de Sudamérica.

El Grupo F también iniciará la actividad. En este sector habrá dos duelos parejos. En el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, se enfrentarán el Ulsan Hyundai y el Mamelodi Sundowns. Este es un compromiso con pronóstico reservado entre el representante de Corea del Sur y el conjunto sudafricano.

El otro duelo del grupo también luce parejo. El Fluminense retará al Borussia Dortmund. MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey. El Fluminense llega a esta competición con un buen presente, no muy distinto a como cerraron la Bundesliga los alemanes (seis victorias consecutivas).

Partidos del Mundial de Clubes el 17 de junio

Fluminense vs. Borussia Dortmund : 12:00 horas ET / 09:00 horas PT.

River Plate vs. Urawa Red Diamonds : 15:00 horas ET / 12:00 horas PT.

Ulsan Hyundai vs. Mamelodi Sundowns: 18:00 horas ET / 15:00 horas PT.

Monterrey vs. Inter: 21:00 horas ET / 18:00 horas PT.

Todos los partidos podrán ser vistos en Estados Unidos a través de la señal de DAZN.

