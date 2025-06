Tom Cruise recibirá su primer Oscar en los Governors Awards

Tom Cruise recibirá su primer Oscar. Este martes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que el actor estadounidense, junto a otros actores, recibirá un Oscar honorífico en la próxima edición de los Governors Awards.

El actor de 62 años recibirá el premio en la próxima edición de los Governors Awards, que se celebrará el 16 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom del Ovation Hollywood en Los Ángeles.

Este reconocimiento marca la primera vez que Cruise, uno de los actores más influyentes y taquilleros de la historia, recibirá una estatuilla de la Academia tras cuatro nominaciones previas sin victoria.

El actor había estado nominado en cuatro ocasiones por sus actuaciones en cintas como Jerry Maguire o Born of the Fourth of July

Además de Cruise, la coreógrafa y actriz Debbie Allen y el diseñador de producción Wynn Thomas también recibirá un Oscar honorífico; mientras que Dolly Parton recibirá el Premio Humanitario Jean Hersholt por su labor altruista.

El Oscar honorífico que recibirá Cruise lo coloca en la lista de figuras legendarias que han sido reconocidas por su impacto duradero en el cine, como Charlie Chaplin, Walt Disney y Greta Garbo.

Récord Guinness por Mission: Impossible

Hace poco, Tom Cruise logró un récord Guinness por una hacer peligrosa acrobacia en Mission: Impossible – The Final Reckoning.

Cruise se convirtió en la persona con el mayor número de saltos en paracaídas en llamas realizados por un individuo, informó a través Guinness a través de sus redes sociales.

El actor logró el récord tras lanzarse 16 veces desde un helicóptero en Drakensberg, Sudáfrica, con un paracaídas previamente empapado en combustible y encendido en llamas antes de cada salto.

Durante cada intento, el actor debía cortar el paracaídas en llamas y desplegar uno de repuesto para aterrizar de forma segura, una maniobra que ponía en riesgo su vida y que ningún otro actor o especialista había realizado antes.

Tom Cruise es conocido por realizar grandes hazañas en sus películas sin necesidad de recurrir a dobles de acción.

