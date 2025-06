¿Tienes una moneda “rara” de 25 centavos de 1931? Verifícala: te decimos por qué

Muchos coleccionistas y aficionados a las monedas se han preguntado por qué es tan difícil encontrar una moneda de 25 centavos de 1931. A primera vista, esto podría hacer pensar que se trata de una pieza extremadamente rara y valiosa. Pero la razón real es mucho más curiosa: pon mucha atención, porque si llegas a tener una pieza de estas en tus manos, deberías dudar de su veracidad.

El U.S. Mint, o Casa de Moneda de Estados Unidos, no produjo ni una sola moneda de 25 centavos en 1931. No fue un error de impresión ni una edición especial. Simplemente, ese año no se acuñaron “quarters”, como se les conoce en inglés a las piezas de esta denominación.

Entonces, ¿qué pasa si tienes uno?

Si por alguna razón tienes en tus manos una moneda de 25 centavos marcada con el año 1931, hay dos posibilidades: la primera, es probable que se trate de una moneda canadiense; o, que sea una falsificación.

Canadá sí acuñó “quarters” ese año, con una tirada de 537,815 piezas. Estas monedas muestran en el anverso la imagen del rey Jorge V, y en el reverso la inscripción “25 CENTS / CANADA / 1931” dentro de una corona de hojas de arce.

Estas monedas canadienses sí tienen cierto valor. En condiciones circuladas, pueden venderse por entre $10 y $20 dólares, dependiendo del estado de conservación.

También es posible que poseas una moneda falsa. Algunos diseñadores y coleccionistas han creado versiones ficticias de 25 centavos estadounidenses de 1931, tanto con el diseño de la serie Standing Liberty como con el de Washington. Estas monedas no tienen valor numismático real, pero pueden valer algunos dólares como curiosidades o artículos de colección.

¿Por qué no hubo monedas de 25 centavos en 1931?

La respuesta está en la historia económica de EE.UU. Durante la Gran Depresión, que comenzó en 1929, la necesidad de nuevas monedas cayó drásticamente. El país enfrentaba una crisis severa: millones de personas perdieron sus empleos, negocios cerraron y la economía se estancó.

Dado que había poca demanda de monedas, el U.S. Mint decidió pausar temporalmente la producción de varias denominaciones, especialmente las de mayor valor, como el “quarter”.

El penny de Lincoln siguió acuñándose, aunque en cantidades reducidas. Pero otras monedas como el nickel (5 centavos), dime (10 centavos), quarter (25 centavos), half dollar (50 centavos) y los dólares de plata y oro también sufrieron pausas en su producción durante los años 30.

¿Es el único año que no tiene moneda de 25 centavos?

Curiosamente, tampoco existen quarters estadounidenses de 1933. Aunque el Washington quarter fue introducido en 1932, no se emitieron monedas con la fecha 1933. La producción se retomó en 1934, cuando la economía comenzó a mostrar leves signos de recuperación.

