Trump sobre Irán: “La guerra es muy compleja… pueden pasar muchas cosas malas”

El presidente Donald Trump dejó en claro este miércoles nadie sabe lo que hará sobre el conflicto entre Israel e Irán, pero advirtió que pueden pasar “muchas cosas malas”.

“Nada está terminado hasta que se termina. Ya saben, la guerra es muy compleja. Pueden pasar muchas cosas malas. Se dan muchos giros. Así que no lo sé. No diría qué queremos nada todavía. Diría que, sin duda, hemos avanzado mucho”, afirmó el mandatario sin precisar en qué ha avanzado su gobierno.

Sobre el ultimátum a Irán de “rendirse incondicionalmente”, el republicano acotó que eso no significa que se hará estallar” el supuesto arsenal nuclear de Irán.

“Ya saben lo que significa. Eso significa que ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Me rindo. Se acabó. Y no vamos a hacer estallar todo ese arsenal nuclear que hay por todas partes”, afirmó.

Trump acusó a los iraníes de acosar a Israel y a los Estados Unidos durante 40 años.

“Durante 40 años han estado diciendo: ‘Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel…’ Eran unos matones, eran matones de patio de colegio, y ahora ya no lo son. Pero ya veremos qué pasa, ¿no?”, expuso.

El mandatario estadounidense defendió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

“Ha sido tratado muy injustamente. Es un presidente en tiempos de guerra”, indicó.

Israel revisa daños

El presidente israelí Isaac Herzog visitó Tamra, ciudad del norte de Israel, tras el ataque con misiles iraníes, reportó la agencia oficial de noticias de aquel país.

“Esta mañana vine a Tamra, ciudad del norte de Israel, para brindar consuelo y abrazar a las familias de Khatib, Diab y Abu al-Hija, familias notables que perdieron a Manar, Shada y Hala, cuatro queridas mujeres asesinadas por un misil lanzado por criminales en Irán”, indicó.

Desde el inicio de la operación “Rising Lion” contra Irán, Israel ha enfrentado la respuesta de los iraníes, lo que ha derivado en 24 personas fallecidas, 804 heridos, de los cuales ocho están en estado grave y 41 con lesiones moderadas, el resto tienen heridas leves, según un reporte oficial al que tuvo acceso este diario.

Los misiles de Irán han desatado 18,766 reclamaciones por daños a la Autoridad Tributaria de Israel, de los cuales 15,861 se relaciona con daños estructurales.

En total se ha tenido que evacuar a 3,800 personas de sus hogares.

Irán lanza advertencia

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, lanzó una nueva advertencia a Estados Unidos, tras las declaraciones de Trump sobre “rendirse incondicionalmente”.

“Cualquier intervención militar [de Estados Unidos] causará sin duda un daño irreparable“, dijo en un discurso a nivel nacional, donde elogió a su cuerpo militar contra los israelíes.

“Los estadounidenses deben saber que la nación iraní no puede rendirse”, declaró.

Rusia en alerta por escalada

El gobierno de Rusia pide a Estados Unidos que no ataque a Irán, al considerar desestabilizaría radicalmente Oriente Medio, declaró el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov.

“Esta sería una medida que desestabilizaría radicalmente toda la situación“, declaró Ryabkov, citado por Interfax.

Moscú afirmó que los ataques israelíes podrían desencadenar una catástrofe nuclear, indicó la agencia.

El jefe del servicio de inteligencia exterior ruso SVR, Sergei Naryshkin, reconoció que la siutación entre Irán e Israel es crítica, según un reporte de Reuters.

“Se están atacando instalaciones nucleares”, declaró a Reuters. “¿Dónde está la preocupación de toda la comunidad internacional? ¿Dónde están los ambientalistas? No sé si creen que están lejos y que esta onda de radiación no los alcanzará. Bueno, que lean lo que ocurrió en Fukushima”, dijo.

El funcionario se refiere al accidente de 2011 en la central nuclear japonesa, tras un terremoto y un tsunami de 15 metros que desactivó el suministro eléctrico y la refrigeración de tres reactores de Fukushima Daiichi, lo que provocó un accidente nuclear que comenzó el 11 de marzo de 2011, en un evento calificado como de nivel 7 en la Escala Internacional de Eventos Nucleares y Radiológicos (IENR), debido a las elevadas emisiones radiactivas.

