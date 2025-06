Walmart, Costco, bancos y más: qué estará abierto y cerrado en Juneteenth

Este jueves 19 de junio de 2025 se celebra el feriado federal de Juneteenth, y muchas personas en Estados Unidos se preguntan qué servicios y establecimientos estarán abiertos o cerrados ese día. Especialmente, cuando se habla de tiendas importantes, como Walmart, Costco, entre otras, los bancos y las oficinas de gobierno.

Aunque la Proclamación de Emancipación fue firmada por Abraham Lincoln en 1863, su implementación total tardó más de dos años. Juneteenth, también conocido como el Día de la Emancipación o Día de la Libertad, marca el momento en el que se anunció la libertad de los últimos afroamericanos esclavizados en Estados Unidos, el 19 de junio de 1865.

Este feriado fue oficialmente reconocido como día festivo federal en 2021, bajo la presidencia de Joe Biden. Desde entonces, cada año se conmemora con cierres institucionales, eventos educativos y celebraciones culturales.

¿Qué estará cerrado en Juneteenth 2025?

Al ser un feriado federal, muchas oficinas del gobierno permanecerán cerradas. Esto incluye la mayoría de las agencias estatales y locales.

Además, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) suspenderá operaciones ese día. No habrá reparto de correo ni atención en ventanillas. Lo mismo ocurre con la bolsa de valores de Nueva York (NYSE), que también cerrará sus puertas.

En cuanto a los bancos, la mayoría estarán cerrados el 19 de junio, incluyendo grandes entidades como Wells Fargo, Citibank, Bank of America y Chase, ya que Juneteenth figura como día no laborable en el calendario del Sistema de la Reserva Federal.

¿Qué seguirá abierto en Juneteenth 2025?

A diferencia de las oficinas gubernamentales, muchos comercios y cadenas minoristas seguirán operando con normalidad. Entre ellos están:

Walmart

Costco

Target

Aldi

Trader Joe’s

Giant Eagle

Food Lion

Cada tienda puede ajustar sus horarios de forma local, por lo que se recomienda verificar directamente con la sucursal más cercana.

También se espera que las principales cadenas de comida rápida, como McDonald’s y Chick-fil-A, mantengan sus puertas abiertas durante el feriado.

Aunque el USPS no operará, compañías privadas como UPS y FedEx seguirán prestando servicios con normalidad. Sus tiendas permanecerán abiertas, y los envíos continuarán.

En cuanto a la recolección de basura, dependerá del municipio de cada estado. Por ejemplo, ciudades como Akron y Canton no modificarán sus rutas, mientras que en Cincinnati y Columbus se reportan retrasos de un día. Lo ideal es consultar directamente con el proveedor local o empresa recolectora.

¿Debo trabajar en Juneteenth 2025?

Tener el día libre o no depende del empleador. Aunque muchos trabajadores federales y estatales no laboran, las empresas privadas no están obligadas a conceder el día como feriado pagado. Algunos empleadores sí lo otorgan como parte de sus beneficios corporativos.

