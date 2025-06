Wells Fargo cierra cuentas sin previo aviso: qué hacer para evitarlo

Quienes tienen alguna cuenta bancaria con Wells Fargo deben estar atentos a ella, porque se han reportado casos de personas que se percataron de que sus cuentas fueron cerradas sin previo aviso. Como es evidente, eso puede ser un severo inconveniente para tus finanzas, máxime si tienes dinero en ellas y dependes de ese efectivo para tus gastos. Aquí te vamos a explicar cómo puedes evitar que esto te pase.

Desde abril, Wells Fargo ha comenzado a cerrar de forma automática cuentas corrientes y de ahorro que han permanecido inactivas durante 16 meses consecutivos. Lo que muchos clientes no saben es que ciertos movimientos, como los pagos automáticos, el cobro de intereses o el cobro de comisiones, no se consideran actividad válida.

Si bien esta política no es nada nueva, la institución financiera la ha hecho válida con más ahínco, por lo que son cada vez más los casos de clientes con cuentas bancarias cerradas y sin que se den cuenta. Esta medida responde a leyes estatales relacionadas con la propiedad no reclamada. Además, afirman que buscan reducir el riesgo de fraude y simplificar sus operaciones al eliminar cuentas inactivas.

Según un vocero del banco, se trata de una práctica regulatoria necesaria para cumplir con las leyes locales. Sin embargo, para los clientes afectados, esto ha sido motivo de frustración.

Clientes afirman que no fueron notificados

A pesar de que Wells Fargo asegura que envía notificaciones antes de cerrar cualquier cuenta, en redes sociales y foros se multiplican las quejas de personas que afirman no haber recibido ningún aviso.

“Wells Fargo está cerrando mi cuenta de doce años sin previo aviso y negándome el acceso a mis fondos”, dice uno de los usuarios en Reddit, lo que genera dudas sobre la efectividad del sistema de alertas del banco.

Lo sorprendente de esta situación es que hay casos que señalan que el repentino cierre les hizo pasar por situaciones incómodas cuando trataron de usar el dinero de esa cuenta. Esto hace suponer que estas cuentas seguían siendo utilizadas y de la noche a la mañana ya no pudieron acceder a esos fondos.

“Este fin de semana, mi tarjeta fue rechazada en varias sucursales a pesar de tener saldo en mi cuenta y no había ningún problema con mi tarjeta ni con mi cuenta”, comparte el usuario. “El sábado, llamé al servicio de atención al cliente de Wells Fargo para averiguar cuál era el problema. Después de unos momentos en que me dijeron que no había ningún problema con mi cuenta y les aseguré que algo andaba mal, encontraron una nota que decía que mi cuenta estaba bloqueada, que no podían hacer nada por mí”.

¿Qué pasa con tu dinero si cierran tu cuenta?

Cuando una cuenta es considerada inactiva y es cerrada, el saldo restante no desaparece. Sin embargo, el proceso para recuperarlo es más complicado de lo que parece. El dinero es transferido al estado correspondiente bajo las leyes de propiedad abandonada.

Para reclamar esos fondos, los usuarios deben iniciar un proceso legal ante la oficina estatal de propiedades no reclamadas. Este trámite puede ser lento, engorroso y requerir documentación específica.

Cómo evitar el cierre de tu cuenta bancaria de Wells Fargo

Evitar el cierre de tu cuenta es bastante sencillo. Solo necesitas realizar alguna acción que indique que sigues utilizando tu cuenta de forma activa. Estas son algunas formas de mantenerla vigente:

Hacer un depósito, aunque sea de solo $1 dólar .

. Transferir dinero hacia o desde la cuenta .

. Usar tu tarjeta de débito para una compra .

. Acceder a la banca en línea o desde la app móvil.

Incluso una simple conexión a la app puede reiniciar el contador de inactividad. Esta acción mínima puede salvar tu cuenta de ser cancelada.

Si tienes cuentas que no usas con frecuencia, es fundamental revisarlas de vez en cuando. El cierre de cuentas no es exclusiva de Wells Fargo, también puede suceder en otros bancos, como Bank of America, Chase, entre otros, sin importar su popularidad. No esperes a perder acceso a tu dinero para tomar acción. Una mínima interacción puede marcar la diferencia entre conservar tus fondos o pasar por un proceso burocrático para recuperarlos.

También te puede interesar: