Wells Fargo cambia sus reglas desde el 1 de abril: ¿cerrará tu cuenta?

A partir del 1 de abril de 2025, Wells Fargo incrementará sus esfuerzos por reducir sus costos operativos, por lo que aplicará de manera más estricta el cierre de cuentas. ¿Quiénes serán los clientes afectados? Sigue leyendo, porque te daremos todos los detalles sobre esta medida.

Desde el año pasado, Wells Fargo fue solo uno de los bancos que reforzaron su política de cierre de cuentas inactivas, como una estrategia de mercado para optimizar sus costos operativos. Esta política establece el cierre automático de todas aquellas cuentas que hayan permanecido inactivas durante 16 meses consecutivos.

La pregunta más común es, ¿qué define una cuenta como “inactiva”? Según las nuevas reglas, una cuenta se considera inactiva cuando no se realizan transacciones de ningún tipo, como depósitos, retiros, transferencias o pagos, durante un período continuo de 16 meses.

Esto significa que si no has hecho ningún movimiento desde diciembre de 2023, podrías enfrentarte al cierre de tu cuenta en abril de 2025.

Es relevante señalar que la política no solo se aplica a las cuentas corrientes, sino también a las de ahorro. Sin embargo, existen excepciones para otros productos bancarios, como las cuentas de inversión o las vinculadas a préstamos. Por eso, si tienes algún producto diferente a los mencionados, lo mejor es que consultes directamente con Wells Fargo para conocer las condiciones específicas.

El cierre de las cuentas inactivas se lleva a cabo en varias etapas. Primero, una vez que se cumplan los 16 meses sin actividad, la cuenta será marcada como inactiva. A partir de ese momento, será considerada elegible para su cierre. Aunque el banco no está legalmente obligado a notificar a los clientes, suele enviar alertas tanto por correo electrónico como por correo postal a los titulares de cuentas que están a punto de ser desactivadas.

Si el cliente no toma ninguna acción durante este período de inactividad, la cuenta será desactivada. Esto significa que no podrás realizar transacciones ni acceder a los fondos hasta que la cuenta sea reactivada. En caso de no tomar ninguna medida para reactivarla, Wells Fargo procederá con el cierre definitivo de la cuenta.

¿Perderás tu dinero si tu cuenta inactiva tenía fondos? No. Si tu cuenta se cierra y tiene un saldo pendiente, Wells Fargo tomará una de dos acciones. La entidad enviará un cheque con el saldo restante a la dirección registrada del cliente o, si se prefiere, transferirá el dinero a otra cuenta activa del titular. Es por esto que es importante que mantengas actualizada tu información de contacto con el banco, para evitar cualquier inconveniente en la devolución de tus fondos.

Lo más sencillo para evitar el cierre automático de tu cuenta es realizar al menos una transacción antes de que se cumpla el plazo de los 16 meses. No necesitas hacer una gran compra o un depósito significativo; con una pequeña transferencia o pago basta para mantener activa la cuenta y evitar cualquier problema.

Además, si ya has recibido las notificaciones de Wells Fargo sobre el posible cierre de tu cuenta, es recomendable que actúes de inmediato. No dejes pasar el tiempo, ya que, una vez que la cuenta sea cerrada, recuperar el acceso a los fondos podría ser un proceso largo y complicado.

Si tienes alguna duda sobre el estado de tu cuenta, no dudes en contactar con el banco para obtener más información y evitar que tu cuenta sea cerrada sin previo aviso.

