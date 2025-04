Cómo solicitar una prórroga al IRS para hacer tu declaración de impuestos

Si no puedes presentar tu declaración de impuestos antes de la fecha límite del 15 de abril, no te preocupes. El IRS ofrece una manera fácil y gratuita de solicitar una prórroga para extender el plazo hasta el 15 de octubre. Esto es especialmente útil si necesitas más tiempo para reunir la documentación necesaria o si simplemente no te sientes listo para declarar tus impuestos. Aquí te explicamos cómo puedes hacerlo de manera sencilla y sin complicaciones.

Según una encuesta realizada en enero por la firma IPX1031, casi un tercio de los contribuyentes estadounidenses pospone su declaración. Además, alrededor del 25% de ellos no se siente preparado para presentar sus impuestos a tiempo. Si eres uno de estos contribuyentes, solicitar una prórroga podría ser la mejor opción para evitar apresurarte y cometer errores en tu declaración.

La fecha límite para presentar la declaración de impuestos federales es el 15 de abril. Sin embargo, el IRS permite a los contribuyentes solicitar una prórroga de seis meses.

Esta prórroga no es para pagar los impuestos, sino para tener más tiempo para presentar la declaración completa. Si no realizas el pago correspondiente antes de la fecha límite, empezarás a incurrir en una multa por incumplimiento de pago.

La multa por incumplimiento de pago es del 0.5% de los impuestos no pagados por cada mes o parte de mes que transcurra sin el pago. Este porcentaje tiene un cargo máximo del 25% de tus impuestos no pagados. Sin embargo, la multa por incumplimiento de presentación es más alta, con un 5% mensual, también hasta un máximo del 25%.

Además, el IRS cobra intereses sobre los saldos pendientes, los cuales actualmente se acumulan a una tasa de 7% anual después del 15 de abril.

Si necesitas calcular los impuestos que debes, puedes crear una “declaración proforma”, que es una versión simulada de tu declaración de impuestos. Esto te permitirá estimar el monto que deberías pagar, incluso si no tienes todos los documentos a la mano.

Cómo solicitar una prórroga al IRS para declarar impuestos

Existen varias formas gratuitas de solicitar una prórroga al IRS. Una opción es completar el Formulario 4868 y enviarlo por correo. Sin embargo, los expertos recomiendan que lo envíes electrónicamente para evitar retrasos en el procesamiento, debido a la reducción de personal en el IRS. Además, enviar la solicitud en papel podría aumentar el riesgo de fraude.

La forma más rápida y sencilla de solicitar la prórroga es hacerlo en línea al realizar un pago para el año fiscal 2024. Al hacerlo, automáticamente se enviará el Formulario 4868 al IRS.

Otra opción gratuita es utilizar la herramienta IRS Free File, una plataforma colaborativa entre el IRS y varias empresas de software, que permite a los contribuyentes solicitar la prórroga sin costo adicional. Esta herramienta es de fácil acceso y proporciona un proceso guiado paso a paso.

Solicitar una prórroga es una opción útil para quienes necesitan más tiempo, pero recuerda que el pago de impuestos debe realizarse a tiempo para evitar multas e intereses. Si no estás seguro de cómo proceder, es recomendable buscar ayuda de un profesional de impuestos que pueda orientarte en el proceso. La clave es no esperar hasta el último minuto y gestionar tus impuestos con anticipación.

