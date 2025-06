Hristo Stoichkov pide menos quejas sobre la cantidad de partidos del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes de 2025 está siendo un éxito para los espectadores. Cada vez son más las buenas opiniones sobre la realización de este torneo. Sin embargo, hay quejas sobre el desgaste de los jugadores. Hristo Stoichkov charló en exclusiva para Tiempo Extra y ofreció sus consideraciones sobre este tema.

Tú puedes ver gratis cada partido del Mundial de Clubes de la FIFA en DAZN. Suscríbete.

Una de las principales críticas, al menos de los jugadores involucrados, ha sido las altas temperaturas en las que han tenido que disputar los partidos. En algunos casos, los encuentros son desarrollados en horas de la tarde para que puedan ser disfrutados en otros continentes.

Hristo Stoichkov considera absurdo las quejas de algunos futbolistas y dirigentes. El exjugador del FC Barcelona mostró su completo desacuerdo ante las críticas por hacer un torneo de siete encuentros, en caso de que un club llegue hasta el final de la competición.

“¿Pero qué son estos que se quejan? ¿Por qué no se quejan? Cuándo cobran 20 millones por año de contratos, ahí no se quejan. O un club cuando recibe 100 millones o 100 y pico de millones”, se cuestionó Stoichkov.

Y perjudica directamente a las competiciones domésticas y, por tanto, a decenas de miles de jugadores profesionales que no participan en ese tipo de torneos, por los efectos de este absurdo mundial de clubes. pic.twitter.com/8ouZXYy5lj — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) June 4, 2025

Javier Tebas, presidente de LaLiga, criticó la realización del Mundial de Clubes. El dirigente reveló que no fue consultado sobre este torneo y que la participación del Atlético Madrid y el Real Madrid afecta el calendario del torneo español. Tebas también señaló el tema del desgaste físico. Hristo Stoichkov considera que cuando él jugaba las exigencias eran mayores y las quejas menores.

“Voy más para allá. Se quejan ahora, yo que digo nuestro tiempo (habían) dos cambios. Dos cambios por partido. No hay más. Luego se ha hecho tres. Cuando llegó la pandemia, seis. Ahora seis jugadores se cambian por partido. Seis jugadores por partido y ahora están cansados. Por favor, sé profesional. Tienes que tener esta obligación con gente que te paga a ti”, sentenció.

Partidos “extra” para ser campeón

En condiciones normales, cada uno de estos equipos realizan duelos amistosos como preparación a la temporada 2025/2026. En esta ocasión tendrán la misma preparación, pero a través de un torneo oficial. Sin dejar de mencionar que paralelo a esta competición también está la Copa Oro, torneo en el que los futbolistas también debieron ser prestados a sus selecciones.

⚠️🇪🇸 Javier Tebas, PRESIDENTE DE LA LIGA, sobre el Mundial de Clubes y su deseo de DESTRUIRLO:



“Mi objetivo es acabar con el Mundial de Clubes, eso lo tengo claro. No tenemos más fechas. No hay necesidad de una competición que da dinero a unos clubes y lo quita a otros.



Aquí ya… pic.twitter.com/XoAge9skNy — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 17, 2025

Para ser campeón del Mundial de Clubes un club debe jugar un máximo de siete partidos. Los equipos que lleguen a la final acumularán tres duelos por la fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. El último partido se desarrollará el 17 de julio.

“Es tu trabajo. ¿O te quieres ir a una fábrica de 8 horas a currar? Es una fiesta para un niño. Tú sabes qué es un niño acercarte, abrazarte y le das tu camiseta mojada. Eso quedará la historia sea. Eso es un regalo y tú quieres ponerte de por medio para que no haya una fiesta de la gente. Yo no le veo muy oportuno, no lo comparto“, dijo Hristo Stoichkov con relación a la postura de Javier Tebas.

Sigue leyendo:

– Javier Tebas quiere acabar con el Mundial de Clubes

– El Atlético Madrid es un “gigante millonario” que reta a Seattle Sounders

– Sergio Ramos no ocultó su disconformidad tras el partido contra el Inter de Milan

– El calor, la nueva crítica del Mundial de Clubes de 2025