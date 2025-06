Tras su renuncia a Miss Universe Latina, Zuleyka Rivera reaparece en redes sociales

La modelo, actriz y ex Miss Universo puertorriqueña Zuleyka Rivera se ha convertido en el centro de la conversación tras anunciar su sorpresiva salida de Miss Universe Latina, El Reality, un programa de Telemundo que busca elegir a la representante de la comunidad latina en Estados Unidos para el prestigioso certamen mundial. Después de ese incidente, la miss decidió reaparecer en redes con un importante mensaje.

A través de su cuenta en Instagram, Zuleyka compartió un poderoso mensaje acompañado de su más reciente logro: la portada de la revista Latin Magazine en su edición de junio.

“Gracias Latin Magazine por este honor. Ser una mujer latina es sinónimo de fuerza, belleza, y pasión… ¡Y seguimos rompiendo barreras!”, escribió la boricua, dejando claro que continúa firme y activa en su camino, más allá de cualquier controversia.

Zuleyka Rivera en Instagram. Crédito: Cortesía.

¿Por qué Rivera abandonó el programa?

Según trascendió, la decisión de Rivera estuvo motivada por su inconformidad con el jurado del programa, un desacuerdo que la llevó a apartarse del proyecto, aunque sin dejar de enfocarse en sus propios objetivos profesionales.

Dicha situación también ha sido comentada en redes sociales, internautas afirman que los jurados no tienen la pertinencia necesaria para evaluar a las misses y que, en ocasiones, expresas opiniones que no están alineadas con el nivel que se requiere.

Este martes, la conductora del espacio, Jacky Bracamontes, confirmó que la puertorriqueña quedaba fuera del programa: “Como pueden ver, hay un lugar vacío en la mesa de las capitanas. Durante el programa de anoche (lunes) Zuleyka no estuvo de acuerdo con los comentarios de los jueces y decidió no estar en el resto del episodio. Tengo que comunicarles a ustedes, nuestra audiencia, y principalmente a las integrantes del equipo ‘Rubí’ que Zuleyka no continuará en su puesto como capitana de ‘Miss Universe Latina, el reality’”

La publicación generó una ola de apoyo entre sus seguidores y colegas, quienes aplaudieron su decisión y la reconocieron como un ejemplo de dignidad y liderazgo. Una de las muestras más emotivas vino por parte de la colombiana Daniela Castaño, exconcursante del reality:

“Verte, escucharte y sentir tu energía fue un momento muy especial para mí. Eres una mujer poderosa, auténtica y una verdadera inspiración. Gracias por mostrarnos que se puede ser fuerte sin dejar de ser sensible, y por representar con tanta dignidad a la mujer latina”.

Otros comentarios de sus fans no tardaron en llegar: “Definición de mujer empoderada, no espero menos nunca”, “Zuleyka demostró que su corona va mucho más allá de un programa: su dignidad, clase y fortaleza la acompañan siempre”, y “Estamos contigo, reina valiente”.

Con esta acción, Zuleyka Rivera se ganó muchas críticas, pero también la admiración de sus seguidores, quienes han manifestado que tomó una decisión siguiendo sus valores y sus convicciones.

