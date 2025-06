Chiky Bombom revela que no tiene amigos en ‘Hoy Día’ y carga contra Clovis Nienow

Si algo caracteriza a Lissette Eduardo, mejor conocida como Chiky Bombom, es la franqueza con la que habla y en esta ocasión no fue la excepción, luego de que se sincerara y confesara que no tiene un solo amigo en ‘Hoy Día’.

A pesar de que al aire se le ve de lo más sonriente con Andrea Meza, con Carlos Calderón y con Penélope Menchaca, ‘La Pantera’, como también se le conoce, reveló que en el morning show de Telemundo no tiene un solo amigo.

“Ustedes me pueden ver con todo el mundo, pero yo no soy amiga del todo el mundo, yo no conecto con todo el mundo”, se sinceró en un video que compartió en sus redes sociales.

En su video hizo especial hincapié en el tipo de relación que mantiene con Clovis Nienow, la cual es todo, menos cercana.

“Clovis está ahí, pero Clovis no vibra con nosotros, él vibra en el momento que estamos trabajando, pero Clovis no es parte del ñau, ¿entienden? No me pregunten mucho por Clovis. Clovis es mi compañero de trabajo y Clovis está ahí. Si él quiere él es bienvenido, pero él no es parte del team, ¿me entienden? Esto se trata de vibra, de vibrar genuinamente, de conectar. Ustedes han visto que yo trabajo con muchísima gente, ¿con quién yo conecto? Yo no le hago coro a famosos, yo no soy lambona, esto es conexión, vibra”, detalló sobe el ex de Aleska Génesis.

A pesar de que pudo parecer un poco ruda con sus palabras, Chiky Bombom señaló que es su responsabilidad hablarle con la verdad a la audiencia cuando la cuestionan sobre determinado tema.

“Ustedes me preguntan y yo tengo que ser honesta porque yo no les voy a vender una película a ustedes. Es la verdad y eso se ve. ¿Cuándo ustedes han visto que yo grabo a Clovis?. Yo grabo a Clovis cuando se mete o lo que sea”, apuntó.

Aunque aseguró no tener amigos en ‘Hoy Día’, Chiky Bombom sí tiene dos amigos en ‘En Casa con Telemundo’ y así lo hizo saber.

“Aleyda es mi amiga. Carlos también es mi amigo. Aleyda y Carlos, después no me pregunten por más nadie. Los otros son mis compañeros de trabajo”, dijo enfática.

Sigue leyendo: