Denis Bouanga pasó de héroe a villano en el prematuro adiós del LAFC del Mundial de Clubes

En menos de lo que canta un gallo, el LAFC quedó fuera del Mundial de Clubes al caer 1-0 con el Espérance de Túnez, en donde el delantero franco-gabonés Denis Bouanga pasó de héroe a villano al fallar un penalti de último minuto que habría ayudado a la escuadra angelina a sumar su primer punto.

Después de conseguir el último boleto al certamen universal de la FIFA en un duelo eliminatorio que se sacó de la manga el órgano rector del fútbol universal contra el América de México, se esperaba que la oncena dirigida por Steve Cherundolo diera un golpe de autoridad en este certamen y pudiera avanzar por lo menos a la siguiente fase.

Finale incredibile tra LAFC e Esperance Tunis 🤯

Pero después de un debut desastroso ante el Chelsea de la Premier League 2-0 y la reciente derrota con el Espérance de Túnez 0-1, echó a perder toda clase de opciones para seguir con vida en el certamen y ahora el compromiso contra el Flamengo de Brasil será de mero trámite, al no poder cumplir con las exigencias de la competencia.

Lo lamentable y sorpresivo fue el Denis Bouanga, el mejor hombre de la delantera angelina y que hace no más de 25 días hizo ver su suerte a la defensa del América de México, pasara de héroe a villano al fallar el penalti que habría asegurado la supervivencia del cuadro norteamericano en su primera participación mundialista.

De esta forma lo que empezó como una historia llena de ilusiones para los angelinos, muy pronto les dieron un baño de realidad para decirle adiós a esta competencia que poco a poco ha ido tomando color y calor con tremendos juegos que sin duda aumentarán la expectación en la segunda ronda.

Las acciones

Espérance fue la escuadra que inició el juego con mayor autoridad, lanzándose con la mayoría de sus unidades al ataque y que pusieron a trabajar de inmediato al portero francés Hugo Lloris para salvar su meta con un gran lance.

La presión de los africanos se mantuvo y a los nueve minutos Rodrigo Rodrigues, puso un disparo tremendo en el poste de la meta de Lloris, para prender las alarmas e intentar enmendar este inicio tan titubeante.

La respuesta de los angelinos no se hizo esperar con dos llegadas que terminaron en aparentes goles, pero que fueron anuladas por sendos fuera de lugar a los 14 y 28 minutos, en acciones con mucha calidad como la primera jugada en que el francés Olivier Giroud se lució con un pase de taco a Bouanga y catorce minutos después David Martínez siguió la misma suerte que su compañero para mantener el juego 0-0.

Lo mejor del juego

Para la segunda mitad, el Esperance Sportive de Túnez, buscó que un recargón al minuto 49 de Bouanga fuera marcado como penalti, pero el VAR juzgó que la caída del jugador de los angelinos no fue causal para generar una desestabilización del rival.

Pero los africanos mantuvieron la presión y al minuto 62 Yan Sasse hizo una gran jugada quitándose a dos rivales, pero en el disparo tuvo enfrente a Lloris y con ello el LAFC pudo evitar la caída de su meta, mientras que dos minutos después el neerlandés Davairo Dilrosun, jugador del América prestado para este torneo al LAFC logró encontrar a Giroud, pero su remate de cabeza fue a las manos del portero Bechir Ben Said

Hasta ahí pudo aguantar el LAFC, pues a los 70 minutos Youcef Belaili, se encontró con un rebote en el área para recortar rivales y definir sobre la salida de Hugo Lloris que ahora si no pudo evitar que el panorama se pusiera color de hormiga para el cuadro angelino.

Sobre todo porque LAFC no pudo cambiar la historia y no obstante ocho minutos de alargue y una jugada de penal en el instante final de las acciones pudo evitar la eliminación, pues Denis Bouanga volvió a ser Bouanga para fallar el penal definitivo y con ello quedar fuera de la competencia a falta del juego del próximo martes en el Camping World Stadium de Orlando contra el Flamengo y que solo podría servir para no irse sin puntos de la competencia.

