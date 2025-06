“Feliz y saludable”, así se proclama Fernanda Castillo ante las críticas a su físico

La reconocida actriz Fernanda Castillo ha decidido no dejar que se sigan haciendo especulaciones sobre su salud, sobre todo cuando estas se basan en las publicaciones que realiza en redes sociales con respecto a su proceso en el mundo del ejercicio.

Y es que desde hace varios meses, la histrionisa que participó en “El Señor de los Cielos” se ha vuelto el blanco de críticas por una presunta pérdida de peso “insano”. No obstante, la famosa recientemente puso un alto a este discurso con un contundente mensaje en el que aclaró que se encuentra más feliz y saludable que nunca.

Todo ocurrió luego de que Fernanda Castillo colocara una publicación en la que se le ve posar junto a su pareja, el actor Erik Hayser, y el hijo que comparten, Liam, de cuatro años. La familia dio una mirada al juego de tenis que protagonizaron y para el que se dejaron ver enfundados en atuendos deportivos.

Como resultado de dicho post, algunos internautas hicieron comentarios con respecto al físico de la histrionisa, argumentando que su apariencia ya ha traspasado los límites de lo estéticamente “agradable”.

“¿Por qué están tan delgadas las actrices? Asi como la obesidad no es saludable la extrema delgadez tampoco lo es”, escribió la usuaria que desató una reacción contundente por parte de la artista. “Estoy feliz y saludable😀”, sentenció Fernanda Castillo.

Por su parte, un segundo internauta expresó: “Es triste ver cómo los seguidores lo vean aspiracional. Ni siquiera se ve un músculo fuerte y desarrollado. Un cuerpo sano, fuerte y trabajado se ve a simple vista. Entrenar debe de ir acompañado de una alimentación suficiente y balanceada”.

La estrella de la pantalla chica no dio cabida a más especulaciones al señalar que sus estudios médicos respaldan su buen estado de salud, no sin antes lamentar la falta de respeto que representa opinar sobre los cuerpos ajenos.

“Me parece un poco irresponsable que hables de mi alimentación si no sabes lo que como o de mi entrenamiento en específico si nunca me has visto entrenar. Nunca en mi vida había tenido un porcentaje tan alto de músculo y mis estudios médicos están perfectos“, señaló.

