William Levy se muestra entusiasmado ante la idea de mudarse a España

Aunque a William Levy le gusta su vida en Miami, no está cerrado a mudarse de ciudad o incluso de país. Recientemente, el actor de origen cubano expresó que le gustaría vivir en España.

En una reciente entrevista con el programa español Objetivo TV por la promoción de su nueva película Bajo un volcán, el actor fue cuestionado sobre si le gustaría mudarse a España en el futuro y, sin darlo, Levy se mostró entusiasmado ante la idea.

“Sí, me encantaría ya encontrar el momento ese donde puedo, donde yo quiero, pero donde podría ya ir acá y poder vivir acá”, dijo el actor.

“La verdad me gusta mucho, me encanta España. España es un país donde la gente vive, ¿sabes? La gente trabaja para vivir, no vive para trabajar”, agregó.

Levy aseguró que le gusta mucho el estilo de vida en España y por eso le gustaría mudarse al país europeo en el futuro.

“De donde vengo yo, la gente vive para trabajar. Durante la semana si tú le dices a alguien: ‘Oye, vámonos a tomar un trago, vámonos a comer o algo, a cenar’, la respuesta es ‘no, mañana hay que trabajar, mañana tengo cosas que hacer’. Aquí en España todo el mundo va todos los días a compartir, a cenar”, dijo.

El actor también destacó que de mudarse viviría en Madrid por su cercanía con muchos lugares, lo que facilitaría algunos aspectos de su trabajo.

“Yo iría a Madrid porque es un lugar céntrico, entonces estaría cerca de todos y sería más fácil, o sea, desplazarse de un lado al otro”, indicó.

Aunque por ahora su residencia oficial sigue siendo Miami, William Levy no descarta que en un futuro próximo pueda establecerse en España, país al que ya considera un segundo hogar.

Seguir leyendo:

· William Levy niega reconciliación con Elizabeth Gutiérrez y se dice listo para volver a amar

· Tras su arresto, William Levy asistirá a un programa de control de ira

· ¿William Levy sigue en problemas tras el incidente en restaurante?