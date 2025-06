Kat Cammack, representante por Florida, evacua su oficina después de recibir varias amenazas de muerte

Kathryn Cammack, representante por Florida, dio a conocer que, tanto ella como su equipo de colaboradores, se vieron obligados a evacuar su oficina luego de ser objeto de amenazas de muerte.

A través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la republicana de 37 años denunció ser víctima de un incidente de intimidación.

“Hemos recibido miles de mensajes de odio y decenas de amenazas creíbles de activistas proaborto, que las fuerzas del orden están investigando activamente. Ante la reciente violencia contra funcionarios electos, estas amenazas se toman muy en serio.

Seré clara: no me dejaré intimidar. No cederé en la lucha por las mujeres y las familias. Garantizar que las mujeres tengan los recursos y la atención que merecen es fundamental. Necesitamos conversaciones reales sobre la atención materna en Estados Unidos; conversaciones basadas en la verdad, no en el miedo”, escribió.

Cammack está convencida que fue señalada como potencial víctima de un ataque a partir de la difusión de una entrevista concedida al periódico Wall Street Journal, donde describió los desafíos que enfrentó el año pasado para recibir tratamiento médico por su delicado embarazo ectópico —afección en la que un óvulo fecundado se implanta fuera del útero— que pudo causarle la vida.

El año pasado, Kat Cammack estuvo en riesgo de desangrarse con cinco semanas de embarazo. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Aunque los doctores y enfermeras asignados para atenderla se percataron de que con cinco semanas de embarazo presentaba un sangrado abundante, temían violar la prohibición casi total del aborto de seis semanas establecida en Florida y con ello perder sus licencias o hasta ser procesados por brindar atención reproductiva.

La representante conservadora afirmó haber rechazado una cirugía para extirparle el embrión y, en lugar de eso, solicitó metotrexato, un medicamento capaz de disolver las células existentes en su vientre.

Cabe señalar que Kat Cammack es una de las políticas que se oponen al aborto y a partir de ello se ha ganado la antipatía de varios miembros de grupos que lo promueven bajo el argumento de ser un derecho de la mujer para decidir qué hacer con su cuerpo.

Originaria de Denver, Colorado, Kat Cammack además funge copresidenta el Caucus Pro-Vida de la Cámara de Representantes, pero apoya excepciones para abortar en casos como violación e incesto en el primer trimestre o bien cuando la vida de la madre esté en riesgo.

