Llega a Android el primer emulador gratuito de PS3

¿Te imaginas jugar títulos como Uncharted o The Last of Us directamente en tu celular Android? Ahora es posible. Por primera vez, un emulador oficial de PlayStation 3 aterriza en la Play Store, y lo mejor: es completamente gratuito. Esto marca un antes y un después para los amantes de los videojuegos retro y la emulación en móviles.

La app, llamada aPS3e, permite ejecutar juegos de la PS3 en teléfonos con Android 9 o superior sin complicaciones ni instalaciones externas. Se trata de una herramienta que llega directamente desde la tienda oficial de Google, lo que le da un plus de seguridad y confianza que muchos usuarios venían reclamando hace años.

¿Cómo instalarlo y qué te ofrece?

El proceso de descarga e instalación no puede ser más sencillo: buscas “aPS3” en la tienda, instalas y listo. Sin pagar, sin suscripciones, sin anuncios. Esto ya lo convierte en una opción muy atractiva para gamers curiosos.

La aplicación incluye controles táctiles integrados y también es compatible con mandos Bluetooth. Así que si tienes un joystick inalámbrico, puedes jugar como si estuvieras frente a una consola real. Eso es importante, porque muchos juegos de PS3 dependen de una experiencia de control fluida, y los botones virtuales no siempre cumplen.

Aunque aún está en fase experimental, el emulador ya puede ejecutar una buena cantidad de títulos. Y lo mejor es que la compatibilidad seguirá aumentando con futuras actualizaciones.

¿Qué tan buena es la experiencia hoy?

Como todo software en desarrollo, todavía tiene margen de mejora. El rendimiento depende mucho de la potencia del dispositivo, y algunos juegos pesados pueden no funcionar a velocidad óptima.

Varios usuarios destacan que juegos más ligeros ya corren bastante bien, aunque algunos reportan problemas de sonido, interrupciones y calentamiento del celular. Aun así, ya superó las 100.000 descargas, una cifra que habla por sí sola del entusiasmo que ha generado en la comunidad gamer.

Uno de los puntos más valorados es que no hay publicidad dentro de la app, algo poco común en este tipo de emuladores. Además, existe una versión premium por 5 dólares para quienes deseen apoyar al desarrollador.

Tips para sacarle provecho desde ya

Usa un dispositivo potente (idealmente con al menos 12 GB de RAM).



Prueba primero con juegos menos exigentes.



Asegúrate de tener los juegos en formato PKG.



Conecta un control Bluetooth para mejorar la jugabilidad.



Considera pagar la versión premium si quieres apoyar el desarrollo.



El lanzamiento de aPS3e es un gran paso para el gaming en Android. Por fin, una forma fácil, segura y gratuita de volver a disfrutar tus títulos favoritos de PS3 desde el teléfono. Aunque aún hay trabajo por hacer, las bases están puestas para algo muy prometedor. Y lo mejor es que esta vez no necesitas hacks, ni root, ni trucos: solo entrar a la tienda y empezar a jugar.

Sigue leyendo:

• Qué son los emuladores y por qué son el gran enemigo de las desarrolladoras de videojuegos

• Llega a Android el mejor emulador de Nintendo 3DS

• Nintendo va a la carga en contra de los emuladores de Switch y demanda a Yuzu