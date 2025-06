Nueva ley convierte a Texas en el séptimo estado en prohibir la venta de carne cultivada en laboratorio

Durante una sesión legislativa se aprobó el Proyecto de Ley del Senado 261 mediante el cual queda prohibida en Texas la venta de proteínas de cultivo celular para consumo humano, popularmente conocido como carne de laboratorio.

Gracias a la aprobación de la nueva ley que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025 y expirará en 2027, Texas se convierte en el séptimo estado en prohibir el nuevo producto creado para alimentar a la creciente población a nivel mundial.

El proyecto de ley fue redactado por el republicano Charles Perry, senador por Texas, y patrocinado por su correligionario de partido Stan Gerdes, miembro de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 14.5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la ganadería.

Así que, con el objetivo de disminuir dicha contaminación y frenar los efectos destructivos del cambio climático, están surgiendo varias compañías dedicadas a producir en laboratorio cultivos celulares para consumo humano, como son Upside Foods, Vow Foods y Eat Just.

El aspecto de las proteínas de cultivo celular todavía dista mucho de asemejarse a la carne adquirida en los mercados o tiendas de autoservicio. (Crédito: Mike Corder / AP)

El proceso que siguen consiste en colocar células proteicas en un recipiente donde bajo estrictos controles de inocuidad se van reproduciendo hasta alcanzar el volumen adecuado para comercializarse.

Actualmente, la carne cultivada o de laboratorio sólo es legal en Singapur y algunas zonas de Estados Unidos, pero al igual que Texas, Indiana, Nebraska, Montana, Misisipi, Alabama y Florida también han prohibido su consumo.

Jack Hubbard, director ejecutivo del Centro para el Medio Ambiente y el Bienestar (CEW), considerado uno de los principales críticos de la carne de laboratorio, emitió un comunicado donde advierte que el producto que se pretende introducir para reemplazar a la carne animal está rodeado de opacidad.

“El sector de la carne de laboratorio seguirá enfrentándose a dificultades a medida que consumidores y legisladores conozcan mejor la falta de estudios de salud a largo plazo y el uso de células inmortalizadas”, señala parte de la misiva.

En contraparte, Uma Valeti, directora ejecutiva y fundadora de Upside Foods, una de las compañías pioneras en el desarrollo de proteínas de cultivo celular, señala que existen grandes beneficios para el mundo derivados del nuevo producto alimenticio.

“En nuestra opinión, la carne cultivada es más segura que la carne convencional que se produce a gran escala y que se encuentra actualmente en el mercado.

No hay matadero, no hay heces, no hay piel ni vísceras, ni se utilizan antibióticos. No tenemos pesticidas ni herbicidas presentes en la hierba que come el animal. No tenemos plásticos ni microplásticos. Así que, en todos estos aspectos, la carne cultivada está un paso por delante en cuanto a calidad de producción, limpieza y seguridad”, indicó en un comunicado.

