Bora rechaza al gobierno de Trump y prefiere irse a China

Velibor “Bora” Milutinovic, ex técnico de ocho selecciones nacionales en su amplio palmarés, mostró su rechazo a la política migratoria que ha instaurado en Estados Unidos el gobierno de Donald Trump y por esa razón adelantó en el programa Tiempo Extra de La Opinión que prefiere irse a China.

En una amena charla con su valiosa presencia en la edición especial de esta casa editorial con motivo del Mundial de Clubes de la FIFA y de la Copa Oro, eventos que se realizan en la Unión Americana, Bora, no pudo hacerse indiferente a los abusos que se están cometiendo con el aumento de las redadas migratorias que ha ordenado el presidente Trump en varias ciudades de la nación estadounidense.

“Es una tristeza, no hay respeto para la gente, no hay respeto para la raza, el mundo debe ser consciente de que esa gente aporta tantas cosas positivas en un país, es una tristeza cuando hay un gobierno como el de Estados Unidos y los que se comportan de esta manera y esto hace pensar a donde vamos, por eso yo me voy a China ahora para pasar unos días”, reveló con toda claridad el cotizado entrenador nacido en Serbia.

Sobre este tema, Milutinovic destacó que: “Voy a China porque es un mundo diferente y la verdad es que soy muy feliz. Conozco China desde 1977 cuando empecé a ser entrenador con los Pumas y luego estuve en Beijing donde tuve la suerte de que el equipo se calificara para el Mundial del 2002 y eso fue una enorme alegría”.

Para terminar su punto de vista sobre este tema, el ex técnico que llevará a la selección de México por primera ocasión a jugar el famoso quinto partido en el Mundial de 1986 que se desarrolló en suelo azteca, destacó que: “Ojalá que esta situación mundial sea diferente y que se disfrute la vida en lugar de esta peleando todos los días”.

Sin lugar a dudas Bora Milutinovic no pudo ser indiferente a la forma como el personal del ICE (Inmigration and Customs Enfocerment)ha abusado de su poder para detener a ciudadanos mexicanos sin tomar en cuenta su situación migratoria en Estados Unidos, basándose en su aspecto físico, su lenguaje y sobre todo la función que desempeñan generando una gran controversia a nivel mundial.

Bora Milutinovic prefiere estar en China que en Estados Unidos, sobre todo después de las medidas migratorias del gobierno norteamericano contra la comunidad latina. Crédito: Joe Cavaretta | AP

Bora a diferencia de Javier Aguirre, técnico de la selección de México que no quiso asumir una postura sobre este tema, mostró su desacuerdo por estas medidas y a la vez su empatía por todos los problemas y angustias que está atravesando la comunidad latina en Estados Unidos.

