Julio César Chávez Jr. rompe el silencio tras derrota con Paul

Julio César Chávez Jr. rompió el silencio luego de ser derrotado en las tarjetas por Jake Paul el sábado por la noche y aseguró que dio un gran espectáculo al público presente en el Honda Center de Anaheim.

En un video publicado en sus redes sociales, Chávez Jr. cuestionó la decisión de los jueces que puntuaron su enfrentamiento contra Paul y dejó claro que está listo para su siguiente combate.

“No pude noquearlo, no pude noquear a Jake Paul, ni modo los jueces ven lo que quieren ver, yo di un gran espectáculo y le pegué en su madre, como dije. Dijo que me iba a noquear y no, aquí ando listo para la que sigue”, declaró el mexicano.

Pese a las críticas del hijo del Gran Campeón Mexicano sobre el resultado, el youtuber convertido en boxeador se llevó la victoria sin problemas, ya que el Júnior reaccionó muy tarde el duelo.

Durante los primeros rounds, Julio César Chávez Jr. no lanzó muchos golpes y el público comenzó a abuchearlo por la falta de acción de su parte. El mexicano fue muy pasivo y esto lo aprovechó Jake Paul, quien iba ganando cómodamente la pelea.

En la segunda mitad del combate, Chávez Jr. comenzó a soltar un poco más las manos y en los dos últimos asaltos puso en aprietos al youtuber, pero no fue suficiente y terminó perdiendo en las tarjetas con puntuaciones de 99-91, 97-93 y 98-92.

El mexicano Julio César Chávez Jr. lanza un golpe a Jake Paul durante su pelea en peso crucero realizada en el Honda Center de Anaheim. Crédito: Etienne Laurent | AP

Julio César Chávez Jr., de 38 años, cayó nuevamente en el ring y se espera que vuelva a pelear nuevamente. El hijo del Gran Campeón Mexicano tiene marca como profesional de 54 victorias (34 por nocaut), 7 derrotas y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

