Michelle Obama ahora se dedica a promover bebidas de la compañía que cofundó

Michelle LaVaughn Robinson Obama, exprimera dama de la nación, apareció en un video publicado en redes sociales donde promueve una bebida a la cual define como más saludable con respecto a las que existen en el mercado estadounidense.

La esposa del expresidente Barack Hussein Obama II está tratando de aprovechar su popularidad en redes sociales para venderle a los 57 millones de personas que la siguen en Instagram la idea de que, dos productos hidratantes elaborados por la empresa que cofundó hace un par de años, son una opción más saludable de consumo con respecto a las que llevan más tiempo en el mercado.

A través de un video donde aparece en primer plano una botella acompañada de una lata con PLEZi Fizz y PLEZi Hydrate, la afroamericana de Illinois describe el “beneficio” que brindan ambas bebidas para quienes se atreven a probarlas.

“Me encanta todo lo del 4 de Julio. Amigos, familia, barbacoa y fuegos artificiales. Y, mientras ustedes y sus familias estén ahí, no olviden mantenerse hidratados.

PLEZi Hidratación o PLEZi FiZZ son excelentes opciones con menos azúcar para probar este fin de semana. ¡Que tengan un buen fin de semana!”, señala la mujer a quien, hasta hace poco, todavía se le veía una como opción demócrata para contender por la presidencia de la nación, pero que ella misma lo dio por descartado.

Hace unos días, Michelle Obama anunció que nunca más emitiría un discurso político. (Crédito: Frank Franklin II / AP)

De hecho, en el sitio web oficial de la compañía encargada de producir la bebida, lo primero que aparece es una fotografía de una sonriente Michelle Obama acompañada de un testimonial referente a su emprendimiento en el sector de las bebidas.

“PLEZi Nutrition es el último capítulo de un viaje que he emprendido durante años. He aprendido que, si se quiere cambiar las reglas del juego en este tema, es necesario transformar la industria de alimentos y bebidas. Eso es lo que hacemos con PLEZi Nutrition, y por eso me enorgullece ser cofundadora y socia estratégica”, enfatiza.

De acuerdo con la compañía donde la abogada de 61 años tiene invertidos una parte de sus ahorros, sus bebidas contienen 70% menos de azúcar y aportan dos gramos de fibra y nutrientes como potasio y vitamina C.

Sigue leyendo:

• Michelle Obama descarta volver a dar discursos políticos o apoyar a más candidatos

• Michelle Obama da la verdadera razón por la que no fue a la toma de posesión de Trump

• Michelle Obama descarta por completo la idea de convertirse en candidata presidencial