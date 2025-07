Anette Cuburu reflexiona sobre su divorcio y la maternidad

Annete Cuburu, conductora y panelista de “La Casa de los Famosos All-Stars”, ha mostrado una faceta vulnerable de sí misma al hablar como nunca antes sobre uno de los momentos más tristes de su vida: su divorcio apenas unos días después de convertirse en mamá. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Durante una charla a corazón abierto con el programa “Hoy Día”, la famosa de 50 años reflexionó sobre la experiencia como madre soltera tras su separación del ejecutivo de Televisa Alejandro Benítez: “Nacen mis cuatitos y a los 15 días decidimos divorciarnos”, inició su relato la estrella de la palabra chica.

De acuerdo con Anette Cuburu, su separación la catapultó a una profunda depresión en la que cuestionó su capacidad para ser madre.

“Mi sueño siempre fue ser mamá y creo que mi mejor papel en la vida es ser mamá, lo que me pasaba es que lloraba muchísimo de día, de noche, no dormía, no quería comer nada. Al mes, yo ya estaba en los huesos, porque no comía nada“, contó a las cámaras del matutino.

Como resultado, no pudo disfrutar de los momentos más especiales de sus bebés durante los primeros meses de vida: “Yo los veía en la cuna y decía ‘Es lo que siempre he soñado, la familia que siempre soñé y me siento más triste que nunca, no soy capaz de darles la mamila’ porque los empapaba con mis lágrimas“, sentenció.

Sin embargo, hubo un detonante que la hizo buscar ayuda para superar este duro episodio de su vida. Y es que visiblemente conmovida indicó que estuvo a punto de sufrir un accidente en su domicilio mientras cargaba a uno de sus gemelos Alejandro y Fernanda.

“Les hablé a mis papás y les dije: ‘Por favor les pido que se vengan a vivir conmigo’ porque yo me desmayé un día con un bebé en los brazos, entonces dije ‘No estoy pudiendo con esto’“, completó.

Para finalizar, la famosa mexicana expresó que hoy en día esta experiencia es solo un recuerdo y forma parte de la historia de vida que la convirtió en quien es.

Seguir leyendo:

• Anette Cuburu habría recibido jugosa fortuna por su breve paso por Telemundo

• La mexicana Anette Cuburu anuncia su salida de Telemundo tras una semana ¡No duró nada!

• ¿Anette Cuburu y Andrea Legarreta están peleadas?