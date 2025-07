Charlize Theron se sincera: “Tuve sexo con un hombre de 26 y fue genial”

Charlize Theron, reconocida por su talento actoral y su belleza atemporal, sigue siendo una de las figuras más influyentes de Hollywood. A sus 49 años, la estrella sudafricana no solo sigue triunfando en la industria cinematográfica con proyectos como ‘The Old Guard 2’, también se encuentra en una etapa de autodescubrimiento y libertad personal que no teme compartir con el mundo.

Durante una reciente entrevista en el popular pódcast ‘Call Her Daddy¿, conducido por Alex Cooper, Theron ofreció un vistazo íntimo a cómo está viviendo su cuarta década de vida.

Con total franqueza, afirmó: “No me divertí tanto en mis veintes como lo estoy haciendo ahora. Estoy teniendo el mejor sexo de mi vida”. Una declaración que no tardó en captar la atención de sus seguidores y de los medios.

La actriz también sorprendió al confesar una experiencia que marcó esta nueva etapa: haber tenido relaciones con un hombre de 26 años. “Nunca lo había hecho y fue como: ‘esto es genial’”, comentó entre risas.

Su testimonio buscaba reflejar una visión libre de prejuicios sobre la sexualidad femenina madura, pero no todos lo recibieron con la misma apertura.

Recibe críticas por su confesión

Entre las críticas más sonadas estuvo la de la presentadora y periodista Megyn Kelly, quien usó su propio programa para expresar su molestia. “Tiene 49 años y está tratando de sonar como si tuviera 26… Es extraño. No se puede negar que es una gran estrella. Actúa como tal. Ten algo de clase“, señaló Kelly, en respuesta a las palabras de Theron.

La tensión entre ambas no es nueva. En 2019, Theron interpretó precisamente a Kelly en la película Bombshell, una cinta que narra los escándalos de acoso sexual en FOX News y que fue galardonada con un premio Oscar. Esa representación generó diversas reacciones en su momento, y parece que las diferencias entre la actriz y la periodista aún persisten.

Pese a las críticas, Charlize Theron continúa defendiendo su derecho a hablar abiertamente sobre su vida y a romper con los estigmas que pesan sobre la sexualidad femenina en la madurez. Además de esto, indicó que –en esta etapa de su vida– se decidió por la soltería y que no necesita a ningún hombre.

