Tinder implementa nueva función de seguridad para poner fin a los perfiles falsos

Tinder ha puesto toda la carne en el asador para combatir uno de los males más recurrentes en las apps de citas: el catfishing, o lo que es lo mismo, la suplantación de identidad digital. La idea con esta nueva función es que ya no sea posible crear un perfil falso con la cara de otra persona o un bot generado por IA.

La solución es apostar fuerte por la seguridad con reconocimiento facial. En California, todos los usuarios nuevos deberán pasar por una verificación obligatoria que la compañía llama “Face Check”. Esto no es opcional: si no demuestras que eres una persona real, simplemente no podrás crear una cuenta.

Este sistema lleva tiempo en fase de prueba. Tinder lo aplicó primero en Colombia y Canadá, con resultados que consideraron prometedores: menos perfiles falsos y mayor percepción de autenticidad entre los usuarios. Al ver eso, decidieron dar el siguiente paso y, el 1 de julio de 2025, lo hicieron obligatorio en California.

La elección de este estado no fue casual: por su gran mercado, su diversidad demográfica y sus estrictas normativas de protección de datos, es ideal para probar un sistema de esta magnitud.

¿Cómo funciona Face Check y por qué importa?

El proceso es bastante sencillo. Al registrarte, la app te pide un video corto tipo selfie. En él, realizas algunos movimientos para que el sistema confirme que eres una persona real, no una imagen fija ni un video manipulado. Luego, un algoritmo de reconocimiento facial biométrico, desarrollado por la empresa FaceTec, analiza tu rostro y lo compara con tus fotos de perfil.

Además, el sistema detecta si tu rostro ya está vinculado a otras cuentas, lo que evita la creación de perfiles duplicados o la suplantación de identidad.

Si todo sale bien, obtienes un sello de verificación azul que aparecerá en tu perfil. Esto indica que pasaste el proceso de Face Check y que Tinder confirma que eres quien dices ser.

Una vez verificado, el video se elimina. Solo se conserva un mapa facial cifrado, una especie de “huella digital del rostro” que no puede usarse para recrear tu imagen. Ese dato se guarda mientras tu cuenta esté activa y se elimina 30 días después de cerrarla.

A diferencia del sistema anterior de verificación por documento de identidad, Face Check no te pide pasaporte ni licencia de conducir. Solo busca confirmar que hay una persona real detrás del perfil, y no un bot, un deepfake o un estafador.

¿Cómo se verá afectada la privacidad en Tinder?

Tinder apunta a crear un entorno más confiable. Si un perfil muestra que pasó por Face Check, se espera que los usuarios se sientan más seguros al interactuar. En los países donde se probó antes, hubo menos reportes de cuentas falsas y un aumento en la confianza general de los usuarios.

Además, puede ser una herramienta clave para frenar los fraudes románticos, un problema creciente en EE. UU., donde se registran decenas de miles de casos al año, especialmente en California. Esta medida complica considerablemente el accionar de quienes usan perfiles falsos para estafar emocional o económicamente.

Pero no todo son aplausos. Al tratarse de una tecnología biométrica, surgen preguntas sobre la privacidad de los datos y posibles sesgos del algoritmo, por ejemplo, si reconoce peor a personas de ciertas etnias o con condiciones faciales particulares.

Tinder asegura que los datos se manejan con cuidado: el video se elimina después de la verificación y el mapa facial está encriptado. Además, han aclarado que esta función es por ahora obligatoria solo en California y que decidirán su expansión global dependiendo de los resultados.

Aun así, organizaciones de derechos digitales han alertado sobre la necesidad de más transparencia. ¿Qué pasa si el sistema falla? ¿Qué garantías existen para los usuarios rechazados injustamente? Son preguntas que Tinder todavía no ha respondido del todo.

