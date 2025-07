Horóscopo: qué será de tu semana del 7 al 12 de julio de 2025

Consulta tu horóscopo semanal y descubre qué le deparan los astros a tu signo del zodiaco.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Del desencanto a la pasión. Sea directo, incluso si decide terminar con una relación que lo consume. La ternura y el deseo se dan la mano.

DINERO: Defiende sus convicciones a capa y espada y eso le atrae una fortuna envidiable. Pida apoyo de inversores.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Se resisten a acep­tar sus propuestas de cambio? No presione.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Toma decisiones muy delicadas. Estable, aunque igual reine la confusión. Puede que alguien no quiera enfrentarlo y huya. Resista.

DINERO: Se desacomodan relaciones comerciales. Su talento no admite dudas, su manera de manejar los vínculos sí. Cuidado.

CLAVE DE LA SEMANA: Si el deseo se debilita, actúe hoy, mañana será tarde.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Fin a conflictos que le habían quitado el buen humor. Preferirá arriesgarse, por muchas dudas o miedos que aún tenga. Venus acompaña.

DINERO: Otra mecánica de trabajo. Tendrá que actualizarse y prestar mucha atención a los detalles. Buen clima laboral.

CLAVE DE LA SEMANA: No juegue a dos puntas o quedará con las manos vacías.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Sin su templada alegría característica. Un amor a contramano lo tiene a maltraer. Su ausencia desorienta, no dé un paso al costado.

DINERO: Su excelente reputación corre de boca en boca. Recibirá halagos y un esperado aumento en sus ingresos.

CLAVE DE LA SEMANA: Si un poderoso lo desafía no ofrezca resistencia.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Se entusiasma con una nueva conquista. Todo a favor, pero acepte al otro sin tratar de cambiarlo. Las diferencias son la sal del amor.

DINERO: Momento de cosechar lo sembrado. Pida una justa retribución por los esfuerzos que hizo hasta hoy.

CLAVE DE LA SEMANA: Desoiga a los necios cuando quieren ofender.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Apuesta sus fichas a la estabilidad familiar, pero la pasión sigue pulsando. Mejor no forzar las situaciones más allá del límite.

DINERO: Corta ataduras con el pasado. Hasta que no salde sus deudas frenará toda oportunidad. Haga valer sus méritos.

CLAVE DE LA SEMANA: Puede generar hostilidades si no respeta el ritmo de los demás.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Nuevos bríos. Abundará la diversión, pero también los desplantes y berrinches. Mejor que usted y su pareja reaccionen, evite la tensión.

DINERO: Defenderá sus ideas al límite y eso complicará toda negociación. Tómese el trabajo de escuchar al otro.

CLAVE DE LA SEMANA: No confunda desear algo fervientemente con una corazonada.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Tendrá que resistir algo de presión sin ponerse a la defensiva. Los conflictos tienen que salir a la luz para que puedan sanarlos.

DINERO: En caso de tener un buen negocio entre manos, le conviene actuar rápidamente. Ayuda de asociados y colaboradores.

CLAVE DE LA SEMANA: Olvídese de las soluciones mágicas, recurra al realismo extremo.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Momentos de serenidad y placer. Aunque las obligaciones se acumulen, no postergue sus encuentros de familia. Estar presente es mejor.

DINERO: Espontáneamente ayuda a colegas ante la alta demanda en el trabajo. Que no confunden generosidad con ingenuidad.

CLAVE DE LA SEMANA: En el intercambio comercial lea y relea la letra chica.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Pierde el contacto con sus emociones. Trate de reconectar con su pareja así como con su círculo íntimo. La confianza será mutua.

DINERO: Consigue anticiparse a lo que vendrá en materia económica y ese olfato lo beneficia notablemente. Energía y afirmación.

CLAVE DE LA SEMANA: Ni bien esté a resguardo del peligro, avise a su gente.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Reacciona con picardía y soltura en situaciones comprometidas. Gracias a su actitud, los demás se sinceran. Ignore a los escépticos.

DINERO: Encontrará apoyo por parte de su grupo. Aproveche para recuperar energías y escuche bien ese consejo invalorable.

CLAVE DE LA SEMANA: Lleve cuenta de sus gastos para mantener cierto control.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Si todo era riesgo, pone freno, pero si su presente estaba demasiado quieto… los tiempos se aceleran. La gran transformación lo aguarda.

DINERO: Con don de mando. Control de sí mismo y organización, son sus dos grandes recursos con los que hará fortuna.

CLAVE DE LA SEMANA: Saldrá adelante en un panorama de cambios frenéticos.