Niños estadounidenses son cada vez más enfermizos, según estudio

La salud de los niños estadounidenses se ha deteriorado en los últimos 17 años y hoy en día las infancias tienen más probabilidades de sufrir obesidad, enfermedades crónicas y problemas de salud mental como depresión, según un nuevo estudio.

Gran parte de lo que encontraron los investigadores ya se conocía, pero el estudio ofrece un panorama completo al examinar al mismo tiempo varios aspectos de la salud física y mental de los niños.

“Lo sorprendente del no fue una sola estadística, sino que hay 170 indicadores, ocho fuentes de datos, todos mostrando lo mismo: un declive generalizado en la salud infantil”, dijo el doctor Christopher Forrest, uno de los autores del estudio publicado el lunes en Journal of the American Medical Association.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha puesto la salud infantil en el centro del debate político nacional, presentando en mayo el esperado informe “Make America Healthy Again” , que describe a los niños como desnutridos y sobremedicados, y plantea preocupación por su falta de actividad física. Sin embargo, las medidas de la administración Trump —incluidos los recortes a las agencias federales de salud , Medicaid y la investigación científica— probablemente no reviertan la tendencia, según expertos externos que revisaron el estudio del lunes.

“La salud infantil en Estados Unidos no es tan buena como debería ser, ni tan buena como en otros países, y las políticas actuales de este gobierno sin duda la empeorarán”, afirmó el Dr. Frederick Rivara, pediatra e investigador del Hospital Infantil de Seattle y de la Universidad de Washington en Seattle. Fue coautor de un editorial que acompaña el estudio .

Forrest y sus colegas analizaron encuestas, historiales médicos electrónicos de diez sistemas de salud pediátricos y estadísticas internacionales de mortalidad. Entre sus hallazgos:

Las tasas de obesidad en niños estadounidenses de 2 a 19 años aumentaron del 17 % en 2007-2008 a aproximadamente el 21 % en 2021-2023.

de 2 a 19 años % en 2007-2008 a aproximadamente el 21 % en 2021-2023. Un niño estadounidense en 2023 tenía entre un 15% y un 20% más de probabilidades que un niño estadounidense en 2011 de tener una enfermedad crónica como ansiedad, depresión o apnea del sueño, según datos informados por padres y médicos.

como ansiedad, depresión o apnea del sueño, según datos informados por padres y médicos. Las tasas de prevalencia anual de 97 enfermedades crónicas r egistradas por los médicos aumentaron de aproximadamente el 40% en 2011 a aproximadamente el 46% en 2023.

egistradas por los médicos aumentaron de aproximadamente el 40% en 2011 a aproximadamente el 46% en 2023. La aparición temprana de la menstruación, los problemas para dormir, las limitaciones en la actividad, los síntomas físicos, los síntomas depresivos y la soledad también aumentaron entre los niños estadounidenses durante el período del estudio.

los problemas para dormir, las limitaciones en la actividad, los síntomas físicos, los y la soledad también aumentaron entre los niños estadounidenses durante el período del estudio. Entre 2007 y 2022, los niños estadounidenses tenían aproximadamente 1,8 veces más probabilidades de morir que los niños de otros países de altos ingresos. Los nacimientos prematuros y las muertes súbitas e inesperadas fueron mucho más frecuentes entre los bebés estadounidenses, y los incidentes con armas de fuego y los accidentes automovilísticos fueron mucho más comunes entre los niños estadounidenses de entre 1 y 19 años que entre los de la misma edad en otros países analizados.

La investigación apunta a problemas más grandes con la salud de Estados Unidos, dijo Forrest, quien es pediatra en el Hospital de Niños de Filadelfia.

“Los niños son como los canarios en la mina de carbón”, dijo. “Cuando la salud de los niños cambia, es porque son más vulnerables, y esto refleja lo que está sucediendo en la sociedad en general”.

Con información de AP.