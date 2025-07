Japón rompe récord mundial de velocidad de Internet: 3.5 millones de veces más rápida que en EE.UU.

En un laboratorio del NICT (National Institute of Information and Communications Technology) de Japón se acaba de romper el récord mundial de velocidad de Internet. Científicos japoneses lograron transmitir datos a la increíble velocidad de 1,02 petabits por segundo, que equivale a unos 1,020,000,000 Mbps. Esta cifra no solo pulveriza los registros anteriores, sino que es 3,5 millones de veces más rápida que la velocidad promedio de Internet en Estados Unidos, que ronda los 290 Mbps.

Este experimento, realizado en julio de 2025, marca un hito en la historia de las telecomunicaciones. Con este nivel de rendimiento, podrías descargar el catálogo completo de Netflix en menos de 1 segundo. Suena irreal, pero es una comparación válida para dimensionar la magnitud de esta velocidad.

¿Cómo lograron superar el récord de velocidad de Internet?

Lo más impresionante es que este logro no requirió tecnología futurista ni cables gigantes. Utilizaron una fibra óptica estándar de 0,125 mm de grosor, pero equipada con 19 núcleos internos, lo que permite múltiples canales de datos funcionando simultáneamente.

En total, transmitieron 180 longitudes de onda diferentes en paralelo, lo que multiplicó la capacidad de transferencia de datos de forma colosal. Para mantener esta velocidad a lo largo de largas distancias, los investigadores utilizaron una configuración con 21 bucles de 86 kilómetros cada uno, sumando más de 1.800 km de recorrido. Además, emplearon amplificadores ópticos y técnicas avanzadas de procesamiento de señal para evitar la pérdida de calidad.

Lo brillante de esta propuesta es que la fibra utilizada cabe en los mismos conductos que las actuales, por lo que en teoría no sería necesario reemplazar toda la infraestructura existente. Es un diseño que potencia lo que ya tenemos, sin necesidad de una revolución física.

Un futuro más rápido de lo que imaginamos

El impacto de esta tecnología es inmenso. Con esta velocidad, se podrían transmitir millones de vídeos en 8K de forma simultánea, o cargar por completo la Wikipedia en inglés más de 10,000 veces por segundo. Estamos hablando de un cambio radical en la forma en que entendemos el tráfico de datos.

Aunque la prueba fue en condiciones de laboratorio, la tecnología es escalable y viable comercialmente en un futuro no muy lejano. Eso significa que esta velocidad podría aplicarse a redes de próxima generación como el 6G, a centros de datos masivos, a entornos industriales automatizados y a servicios de inteligencia artificial de alta demanda.

Países como Japón están demostrando que aún hay mucho por avanzar en conectividad. Y mientras buena parte del mundo lucha por alcanzar velocidades decentes, los científicos japoneses nos muestran que el futuro de Internet podría ser instantáneo.

