Don Omar contó por primera vez la historia detrás de su canción “Angelito”

Una de las canciones más populares de Don Omar es “Angelito”, un tema que marcó un giro en su carrera y en el reguetón por abordar un mensaje social profundo.

Ahora, casi 20 años después de su estreno, el reguetonero reveló por primera vez la historia detrás de su icónica canción.

En una reciente entrevista que el puertorriqueño compartió en sus redes sociales, Don Omar contó que para la canción se inspiró en un momento de introspección personal, en el que reflexionó sobre su estilo de vida y los riesgos que había corrido en el pasado.

@donomar 👑🪽Se acuerdan la primera vez que la escucharon Angelito? El primer sencillo de King of Kings. El que tuve que defender. Y el que terminó haciendo historia. ♬ original sound – DON OMAR aka KONG

“Yo creo que esta es la primera vez que yo voy a hablar de qué es Angelito. Angelito era la historia del Don Omar de hace mucho, mucho tiempo atrás, que vivía la vida buscando con quién simplemente acostarse”, dijo el cantante.

“Angelito” narra la trágica historia de una mujer que, tras un encuentro sexual ocasional sin protección, contrae una enfermedad mortal y muere. Con esta narrativa, Don Omar buscaba criticar la irresponsabilidad en las relaciones sexuales y promover la conciencia sobre el uso de protección.

“Angelito es la historia de esa muchacha que, saliendo ya de la historia personal, se acostó en un instante y ese instante la enfermó. Y ese one night stand lamentablemente la hizo morir”, explicó.

En sus palabras, la canción es un símbolo de agradecimiento por haber salido ileso de situaciones similares y un llamado a ser más selectivo y responsable.

“Yo escribí Angelito porque en algún momento llegué a recapacitar de cuán bien me había tratado la vida. Yo tuve muchas compañeras que simplemente fueron compañeras por un día y que no haber contraído una enfermedad, yo sentía que en ese momento yo era un tipo con suerte y que un tipo con suerte en algún momento no debía seguir exponiéndose y que debía comenzar quizás a buscar ser un poco más selectivo”, dijo.

Don Omar contó que muchos en la industria lo consideraron “loco” por lanzar un tema social y lento en un momento en que el reguetón se orientaba hacia ritmos más agresivos y comerciales.

“A mí me dijeron todos que estaba loco. En el momento en el que el reguetón lo único que estaba pidiendo era más música urbana, Don Omar quería sacar un tema de crítica social, un tema súper lento”, dijo.

La producción del tema estuvo a cargo de DJ Eliel y el video musical, filmado en Roma, reforzó el mensaje con imágenes simbólicas donde la protagonista representa al “angelito” y su pareja ocasional simboliza la muerte.

La canción fue certificada disco de oro en Estados Unidos tras vender más de 500.000 copias y sigue siendo un referente de conciencia social en la música urbana.

