La Cámara aprobó la primera ley sobre criptomonedas y la envió a Trump para su firma

El Congreso aprobó el jueves el primer proyecto de ley importante sobre criptomonedas de Estados Unidos.

La histórica votación bipartidista marca un cambio radical en la postura estadounidense respecto a estas monedas digitales.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley GENIUS con 308 votos a favor y 122 en contra, con un importante apoyo demócrata, adoptando regulaciones para un tipo de criptomoneda conocida como stablecoin, que según sus defensores transformará fundamentalmente el mundo del comercio.

Las monedas estables (stablecoins) son un tipo de criptoactivo vinculado al valor de otro activo, generalmente el dólar estadounidense, y su objetivo es ser más estable que las criptomonedas, cuyo valor fluctúa con frecuencia.

El proyecto de ley bipartidista establece un marco regulatorio que incluiría la exigencia de que los emisores de monedas estables cumplan con las normas estadounidenses contra el blanqueo de capitales y las sanciones correspondientes.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado, con apoyo bipartidista.

Fue una victoria notable para la industria de las criptomonedas y para el presidente Donald Trump, quien en su campaña electoral propuso convertir a Estados Unidos en “la capital mundial de las criptomonedas”.

Él y su familia también se beneficiarán de esto, dados sus intereses financieros en una empresa de criptomonedas que ha emitido su propia stablecoin.

El Proyecto de Ley GENIUS, que significa “Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoin” (Guiando y Estableciendo la Innovación Nacional para las Stablecoins de EE. UU.), se dirige ahora al escritorio del presidente Trump para su firma.

Con su aprobación, EE.UU. adopta formalmente un nuevo conjunto de normas para las criptomonedas, que los críticos consideran demasiado laxas. También marca un cambio radical respecto al enfoque de la administración Biden de intentar que las empresas de criptomonedas siguieran las normas mucho más estrictas para Wall Street.

Sigue leyendo:

· La Ley Genius impulsaría a las criptomonedas: te lo explicamos

· El precio de Bitcoin se dispara por encima de los $120,000

· El Senado cerca de aprobar un proyecto de ley para regular las criptomonedas