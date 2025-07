Gomita destapa la razón detrás de su pérdida de peso

Luego de su participación en el reality “La Casa de los Famosos México”, la influencer Aracely Ordaz, mejor conocida como “Gomita“, decidió dar un paso atrás y mostrarse más hermética en redes sociales con respecto a su vida privada.

Sin embargo, los comentarios que se han generado a partir de su reciente pérdida de peso la han orillado a romper el silencio sobre los retos a los que se ha enfrentado.

En una conmovedora publicación realizada desde su cuenta de Instagram, la creadora de contenido abrió su corazón y afirmó que su transformación física ha sido resultado de su estado emocional.

“Un llorar esta mañana, pero con mucha paz, he soltado muchas cosas en este proceso; estoy por cumplir un año de este proceso. Y por eso he bajado tanto de peso, muchas emociones que he sacado, muchas heridas han sanado“, detalló desde sus redes sociales.

Asimismo, Gomita contó que la aventura espiritual en la que se embarcó desde el año pasado la ha ayudado a adquirir nuevos hábitos: “Solo mi relación con Dios es quien ha llenado cada vacío, y por eso ha cambiado mi cuerpo y mis hábitos (…) Gracias a Dios he bajado tanto de peso… Tengo un padre en el cielo que me ama”, añadió.

Para finalizar, la también conductora terminó por sepultar los rumores de algunos “arreglitos físicos” al compartir una reflexión en la que se dirigió a las jovenes que buscan la aceptación de otras personas.

“Chicas, normalicemos el estar bien con un corazón agradecido ante cualquier circunstancia, ya que todo tiene un propósito, y Dios quiere lo mejor para nosotras, sus hijas“, reiteró.

Seguir leyendo:

• Gomita se compara con Selena Quintanilla y la tunden en redes

• Agustín Fernández reveló la razón de su rechazo hacia Gomita

• Así es la casa a la que se mudó ‘Gomita’ tras quedar fuera de ‘LCDLFM’