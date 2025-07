Santiago Giménez no hará pretemporada con el AC Milan por Asia

Santiago Giménez, delantero de la selección de México y del AC Milan, no realizará la pretemporada que realizará el cuadro rossoneri a partir de la próxima semana por Asia debido a que goza de su periodo de vacaciones después de participar en la Copa Oro de la Concacaf.

Lo anterior fue dado a conocer por el club milanista en sus redes sociales donde el nuevo técnico Massimiliano Allegri, dio a conocer la lista de jugadores que viajarán al continente asiático para prepararse en el aspecto físico y futbolístico con la finalidad de reverdecer lauros y olvidar la pesadilla de la pasada temporada

Santiago Giménez y Luka Modrić no forman parte de la convocatoria del @acmilan para la gira en Asia pic.twitter.com/JvWhvqQ97K — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) July 19, 2025

La escuadra de los Diavoli (Diablos) busca superar todos sus problemas y por esa razón apostó con la contratación del segundo técnico más ganador en la historia de la Serie A y en la exestrella del Real Madrid, el croata Luka Modrić, quien buscará conseguir su revancha y quitarse la espina de porque en el cuadro merengue no le permitieron cerrar su brillante carrera.

Es cierto que Santiago Giménez y Luka Modrić no viajarán con el equipo a esta etapa de preparación, pero insistimos, esto no indica que no entra en planes para la próxima temporada después de que se escuchó la opción de ser canjeado por la Roma, pero al final no fructificó la negociación.

La ausencia del Bebote

Por lo pronto Santiago Giménez no será parte del grupo de viajeros y no porque no esté considerado por el técnico Allegri, sino porque está gozando el periódico de vacaciones que le otorgó la directiva del AC Milan después de ganar el título de la Copa Oro con la selección de México al vencer en la final a Estados Unidos y llevarse por décima ocasión en su historia el título de la Concacaf a nivel de selecciones nacionales.

Una gira de respeto del cuadro milanés

¿SANTIAGO GIMÉNEZ ESTÁ BORRADO EN EL MILAN?😥



El delantero mexicano no fue incluido en la convocatoria para la pretemporada rossonera.https://t.co/zoonLna4tb — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 19, 2025

Hasta el momento dentro del periplo por rumbos asiáticos, el AC Milan tiene contemplado enfrentar al Arsenal el próximo miércoles 23 de julio, al Liverpool el 26, al Leeds United el 9 de agosto, así como contra el nuevo campeón del mundo, el Chelsea el 11 de agosto para debutar en la Serie A el 17 de agosto contra el Bari.

Finalmente, Massimiliano Allegri dijo en conferencia de prensa lo orgulloso que se siente de llegar a un equipo como el AC Milan: “Estoy muy contento y entusiasmado. Creo que la plantilla es excelente, hay jugadores valiosos; lo importante es trabajar porque los primeros meses son cruciales para sentar las bases; luego, en marzo, se deciden las temporadas. Lo único para recuperar el respeto de la afición es trabajar bien; la afición tendrá que echarnos una mano, la necesitamos”, concluyó.

